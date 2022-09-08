Олеся Судзиловская: «Фильмов, которые побуждают любить и делиться своей любовью, немного»

Фото: © Владимир Васильев

В рамках XVIII Казанского кинофестиваля в «Синема 5» состоялась творческая встреча с одной из гостей форума — телеведущей, советской и российской актрисой театра и кино Олесей Судзиловской. Судзиловская пообщалась со зрителями картины «Яна+Янко» режиссера Натальи Меркуловой, где снялась в главной роли.

Сюжет разворачивается вокруг успешной женщины, которая и не помышляет о создании семьи. Однако ее жизнь круто меняется по воле случая — обстоятельства вынуждают ее стать приемной матерью для юного цыгана по имени Янко.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Фильмов, после которых ты выходишь с мокрым носом, которые побуждают любить и делиться своей любовью, не так много. Я вам желаю на этом кинофестивале увидеть как можно больше подобных картин. Ведь в этой жизни так важна любовь — чувство, которое и делает нас людьми», — обратилась к залу актриса.

Фильм полон трогательных моментов, не обошлось без них и на самой творческой встрече. Дело в том, что в роли сына в этой кинокартине выступил татарстанец — Даниль Зинатуллин. Сам же фильм был выпущен пять лет назад. За это время «татарстанский цыганенок» подрос.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Трогательное воссоединение коллег по съемочной площадке случилось прямо во время творческой встречи. Олеся Судзиловская не смогла скрыть слез радости.

«Со мной снимался настоящий мужчина! Это я поняла, когда мы снимали один из эпизодов на Красной площади. Даниль в тот день сильно приболел — высокая температура, кашель, всё как положено. Отложить съемки было никак нельзя. И тогда Даниль, этот совсем еще пупс, мужественно вынес все это. Перед вами мой герой», — поделилась воспоминаниями Судзиловская.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Актеры вспомнили и о том, как Олеся Судзиловская учила Даниля плакать на камеру. «Я попросила его вспомнить самый грустный момент из его жизни, и он сказал мне „А вы знаете, у меня недавно умерла кошка” и по-настоящему разрыдался. Сцена, где он плачет, до сих пор прошибает меня на слезу», — с мокрыми глазами рассказала актриса.

Сам Зинатуллин признался, что киноиндустрию не забросил, но встал теперь по другую сторону камеры. Теперь он сам снимает небольшие фильмы. Судзиловская тут же записала контакты Даниля и попросила в обязательном порядке прислать его работы.

«Ты же в детстве анимацию делал? — вспомнила она. — Буду очень рада, если ты позволишь оценить твои нынешние работы».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За короткую встречу Судзиловская успела ответить на несколько вопросов зрителей. К примеру, оценку городу она дать не решилась, так как у нее не было возможности просто пройтись по нему.

«Но я должна сказать, что для меня Татарстан — это отдельная уникальная модель мира, которой больше не существует нигде. Я знаю, что здесь в мире и согласии уживаются более 170 национальностей. Это не может не вызывать восхищения», — заметила Судзиловская.

XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит с 7 по 11 сентября при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и Министерства культуры России, а также в партнерстве с группой стратегического видения «Россия — Исламский мир».