Олеся Судзиловская: «Фильмов, которые побуждают любить и делиться своей любовью, немного»
В рамках XVIII Казанского кинофестиваля в «Синема 5» состоялась творческая встреча с одной из гостей форума — телеведущей, советской и российской актрисой театра и кино Олесей Судзиловской. Судзиловская пообщалась со зрителями картины «Яна+Янко» режиссера Натальи Меркуловой, где снялась в главной роли.
Сюжет разворачивается вокруг успешной женщины, которая и не помышляет о создании семьи. Однако ее жизнь круто меняется по воле случая — обстоятельства вынуждают ее стать приемной матерью для юного цыгана по имени Янко.
«Фильмов, после которых ты выходишь с мокрым носом, которые побуждают любить и делиться своей любовью, не так много. Я вам желаю на этом кинофестивале увидеть как можно больше подобных картин. Ведь в этой жизни так важна любовь — чувство, которое и делает нас людьми», — обратилась к залу актриса.
Фильм полон трогательных моментов, не обошлось без них и на самой творческой встрече. Дело в том, что в роли сына в этой кинокартине выступил татарстанец — Даниль Зинатуллин. Сам же фильм был выпущен пять лет назад. За это время «татарстанский цыганенок» подрос.
Трогательное воссоединение коллег по съемочной площадке случилось прямо во время творческой встречи. Олеся Судзиловская не смогла скрыть слез радости.
«Со мной снимался настоящий мужчина! Это я поняла, когда мы снимали один из эпизодов на Красной площади. Даниль в тот день сильно приболел — высокая температура, кашель, всё как положено. Отложить съемки было никак нельзя. И тогда Даниль, этот совсем еще пупс, мужественно вынес все это. Перед вами мой герой», — поделилась воспоминаниями Судзиловская.
Актеры вспомнили и о том, как Олеся Судзиловская учила Даниля плакать на камеру. «Я попросила его вспомнить самый грустный момент из его жизни, и он сказал мне „А вы знаете, у меня недавно умерла кошка” и по-настоящему разрыдался. Сцена, где он плачет, до сих пор прошибает меня на слезу», — с мокрыми глазами рассказала актриса.
Сам Зинатуллин признался, что киноиндустрию не забросил, но встал теперь по другую сторону камеры. Теперь он сам снимает небольшие фильмы. Судзиловская тут же записала контакты Даниля и попросила в обязательном порядке прислать его работы.
«Ты же в детстве анимацию делал? — вспомнила она. — Буду очень рада, если ты позволишь оценить твои нынешние работы».
За короткую встречу Судзиловская успела ответить на несколько вопросов зрителей. К примеру, оценку городу она дать не решилась, так как у нее не было возможности просто пройтись по нему.
«Но я должна сказать, что для меня Татарстан — это отдельная уникальная модель мира, которой больше не существует нигде. Я знаю, что здесь в мире и согласии уживаются более 170 национальностей. Это не может не вызывать восхищения», — заметила Судзиловская.
XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит с 7 по 11 сентября при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и Министерства культуры России, а также в партнерстве с группой стратегического видения «Россия — Исламский мир».