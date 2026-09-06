Олейникова хотели перехватить ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар», он выбрал «Рубин»

Фото: pfcks.ru

Инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале раскрыл детали трансферной гонки за полузащитником сборной России Иваном Олейниковым. Несмотря на активные попытки ЦСКА, «Локомотива» и «Краснодара» перехватить игрока, футболист принял окончательное решение и уже прибыл в Казань на базу команды Франка Артиги.

По данным источника, условия сделки впечатляют: трансфер из «Крыльев Советов» обойдется в 100 миллионов рублей, зарплата составит 6 миллионов рублей в месяц, а подъемные — 70 миллионов. Контракт рассчитан до лета 2029 года.

В переговорах с игроком активное участие принимал глава совета директоров «Рубина» Ильнар Игдисамов, который лично убеждал Олейникова сделать выбор в пользу казанского клуба. Также сообщается, что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий дал добро на трансфер после ничьей с «Крыльями», в которой Олейников отдал две голевые передачи.

Однако все усилия конкурентов оказались тщетны: Олейников не нарушил обещания, данного казанцам несколькими днями ранее. В клубе уже провели для 28-летнего хавбека экскурсию по новой базе, которая, по словам Карпова, превосходит барселонскую, и даже отсняли материал для официальной презентации новичка. Ожидается, что о переходе будет объявлено в ближайшее время.