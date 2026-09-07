Олейников переходит в ЦСКА за 220 миллионов рублей: итоги трансферной саги

Фото: pfcks.ru

Инсайдер Иван Карпов сообщает о завершении перехода полузащитника Ивана Олейникова из «Крыльев Советов» в московский ЦСКА. Сумма сделки составит 220 миллионов рублей, из которых 100 миллионов — непосредственно трансфер, а 120 миллионов — подъемные и агентские. Контракт с 28-летним футболистом рассчитан до лета 2029 года.

В успешном завершении сделки ключевую роль сыграла команда управленцев: главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов убедил игрока вернуться в родной клуб, а генеральный директор Роман Бабаев оформил трансфер из «Крыльев».

По словам Карпова, ЦСКА не пригласил ранее Олейникова по нескольким причинам. Во-первых, травма Баринова создала потребность в игроке, способном сыграть на вершине полузащитного треугольника, тогда как Кисляк или Обляков будут действовать ниже. Во-вторых, повреждение Мойзеса высвободило левый фланг, где может сыграть Круговой, а на его позицию как раз может встать Олейников.

В-третьих, до недавнего времени тренерский штаб рассчитывал на прогресс Фирова, Кармо и Поповича на флангах атаки, но должного роста не произошло. Травма Кисляка показала, что в сочетании с Козловым и Алвесом игра может не получаться.

Наконец, ЦСКА как большой клуб решил потратиться на опытного 28-летнего игрока в отличной форме, к тому же воспитанника, что особенно ценно для молодой команды Игдисамова (13 игроков до 22 лет). Сам Олейников, по данным источника, хотел вернуться в Москву и выступать за родной клуб, а деньги, хотя и были важны, не стали единственным мотивом.