news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 16 февраля 2026 14:20

Олейников не договорился с «Локомотивом» и по-прежнему ведет переговоры с «Рубином»

Читайте нас в
Телеграм
Олейников не договорился с «Локомотивом» и по-прежнему ведет переговоры с «Рубином»
Фото: ФК "Крылья Советов"

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Олейников не смог договориться по условиям контракта с московским «Локомотивом». Эту информацию от источника сообщает «Чемпионат».

Также согласно информации источника, сторона футболиста потребовала зарплату от московского клуба в 5 млн рублей в месяц. Судя по всему, руководство железнодорожников эти условия не устроили. Известно, что Олейников продолжает вести переговоры с казанским «Рубином».

В сезоне-2025/26 на счету 27-летнего форварда два гола и две результативные передачи в 18 матчах. Олейников связан трудовыми обязательствами с самарским клубом до лета 2027 года.

По данным авторитетного портала Трансфермаркет, стоимость футболиста в настоящий момент оценивается в 1,5 млн евро.

#фк крылья советов #фк рубин #премьер-лига
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казанской ратуше начался традиционный XII Сретенский бал

В Казанской ратуше начался традиционный XII Сретенский бал

15 февраля 2026
Послесловие к «Мирасу»: чем запомнился XI фестиваль татарской музыки имени Жиганова

Послесловие к «Мирасу»: чем запомнился XI фестиваль татарской музыки имени Жиганова

15 февраля 2026