Олейников не договорился с «Локомотивом» и по-прежнему ведет переговоры с «Рубином»

Фото: ФК "Крылья Советов"

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Олейников не смог договориться по условиям контракта с московским «Локомотивом». Эту информацию от источника сообщает «Чемпионат».

Также согласно информации источника, сторона футболиста потребовала зарплату от московского клуба в 5 млн рублей в месяц. Судя по всему, руководство железнодорожников эти условия не устроили. Известно, что Олейников продолжает вести переговоры с казанским «Рубином».

В сезоне-2025/26 на счету 27-летнего форварда два гола и две результативные передачи в 18 матчах. Олейников связан трудовыми обязательствами с самарским клубом до лета 2027 года.

По данным авторитетного портала Трансфермаркет, стоимость футболиста в настоящий момент оценивается в 1,5 млн евро.