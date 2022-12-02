Олег Знарок покинул пост главного тренера «Ак Барса»

Олег Знарок подал в отставку с поста главного тренера «Ак Барса». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба. Специалист ушёл из клуба по собственному желанию.

«Олег Знарок покидает пост главного тренера «Ак Барса» по собственному желанию. Клуб принял отставку специалиста и благодарит его за работу с командой», – говорится в заявлении клуба.

Как отмечается, временным исполняющим обязанности главного тренера «Ак Барса» будет назначен Юрий Бабенко. Тренеры Александр Бойков и Александр Агопеев продолжают свою работу в прежнем статусе.

Напомним, Знарок возглавлял команду с лета 2022 года.

В сезоне 2022/23 под его руководством казанский клуб занимает седьмое место в Восточной конференции.