Олег Знарок пока не согласовал контракт с «Ак Барсом»

Как стало известно «Татар-информу», Олег Знарок на данный момент не согласовал контракт с казанским «Ак Барсом» и не подписал никаких документов.

Напомним, что официальные соцсети клуба второй день подряд публикуют материалы с использованием образа тренера.

Накануне «Ак Барс» опубликовал видео о визите Олега Знарка на базу «Ак Барса», а сегодня показал видео, посвященное победам Олега Знарка на Олимпийских играх в Пхенчхане и в Кубках Гагарина.

В понедельник Олег Знарок прилетел в Казань на финальные переговоры о подписании контракта с «Ак Барсом».

Официального назначения нового главного тренера казанского клуба еще не было.