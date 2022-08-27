Олег Знарок о поражении «Ак Барса»: «Мы не в состоянии играть две игры подряд физически»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок признал, что команде не хватает сил на две игры подряд, комментируя сегодняшнее поражение в матче с нижнекамским «Нефтехимиком» (3:4) в матче Кубка Танеко.

«Наверное, мы ещё не в состоянии играть две игры подряд, имею в виду физически. Что характерно, начали играть в свой хоккей за 12 минут до конца матча. Молодцы, что вытащили матч, но, к сожалению, проиграли в овертайме со сменой вратаря.

У «Нефтехимика» была задача выиграть кубок? Была задача, не было – говорить-то можно что угодно, а задача выигрывать есть у всех всегда. Хотелось бы, конечно, при своих зрителях победить. Но я, допустим, к сожалению, ни один предсезонный турнир не выиграл за всё время работы», - заявил Знарок на пресс-конференции.

Также специалист объяснил свое решение заменить вратаря на дополнительного полевого игрока во время овертайма. Это привело к голу в пустые ворота «Ак Барса» и победе «Нефтехимика».

«Сейчас можно экспериментировать. В прошлом сезоне я не работал, но первый раз увидел такой ход у Серёжки Федорова в ЦСКА. Хотелось попробовать – это турнир, в котором мы играем не за очки чемпионата. Но как вышло, так вышло. Наверное, мы немножко неправильно сыграли – сейчас уже начинаешь анализировать. Наверное, нужно было выиграть вбрасывание, что мы сделали, выйти в среднюю зону и уже потом снимать вратаря. Это я сейчас так думаю.

Буду ли еще так экспериментировать? Не знаю, но если будет позволять турнирная таблица, то будем, почему нет? Это хороший вариант в принципе. Мне мой ассистент Юрий Иванович Бабенко посоветовал так сделать, потому что он с «Витязем» в прошлом году так обыграл ЦСКА. Я в первый раз так делал, до конца не разобравшись. Вот сидя здесь, как бы я сейчас сделал – сначала бы вывел шайбу из своей зоны. Нужно выиграть вбрасывание, выйти из зоны, поменять вратаря и вчетвером раскатиться. Но всегда чему-то нужно учиться, будем разбираться», - сказал Знарок.

Следующий матч на турнире казанцы проведут в понедельник против уфимского «Салавата Юлаева». Начало встречи в 16:30 по московскому времени.