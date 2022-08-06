Олег Знарок – о дубле Радулова в дебютном матче за «Ак Барс»: «Он может играть еще лучше»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок после разгромной победы над альметьевским «Нефтяником» (6:1) прокомментировал дубль Александра Радулова в дебютной игре за казанский клуб.

«Трудно что-то говорить. Радулов, как и все ребята сейчас находится под серьезными нагрузками. Но я еще раз говорю, он может играть еще лучше, и мы ждем от него еще лучшей игры. А так, его звено сегодня играло очень неплохо, создавало, в большинстве забило два гола. Считаю, что он может играть еще лучше. Будем ли использовать Радулова под воротами? Думаю да, он и в НХЛ играл под воротами. Радует, что в их звене с Шипачевым и Кагарлицким много вариантов. Ребята креативные», – цитирует Знарка корреспондент «Татар-информа».

Кроме того, наставник «барсов» поделился сроками восстановления Артема Лукоянова и прокомментировал игру Даниса Зарипова.

«Лукоянов? Думаю, месяца полтора его точно не будет. Что по Зарипову, то сегодня он смотрелся очень неплохо. Сегодня он вышел с нашивкой капитана. Пока он единственный аксакал в команде, так что все логично», – подчеркнул Знарок.

Напомним, «Ак Барс» одержал победу в первом контрольном матче летнего межсезонья. В Альметьевске казанцы обыграли местный «Нефтяник» со счётом 6:1. Дублем в составе «барсов» отметился Александр Радулов.

Следующий матч «Ак Барс» проведёт завтра. В Нижнекамске команда Олега Знарка сыграет с «Нефтехимиком». Начало встречи в 13:00 по московскому времени.

«Нефтяник» – «Ак Барс» – 1:6 (0:0, 1:2, 0:4)

0:1 Радулов (Кагарлицкий, Галиев, 25:12, 5х4)

1:1 Альшевский Я. (Салахов, Богатов, 30:48, 5х4)

1:2 Радулов (Шипачёв, Войнов, 35:16, 5х4)

1:3 Хенкель (Семёнов, 40:48)

1:4 Галимов (Панюков, Тарасов, 45:15)

1:5 Семёнов (Кагарлицкий, 58.07, 4х5)

1:6 Панюков (Тарасов, 59:40)