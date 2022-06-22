«Олег, здесь крупные наши предприятия»: как Коробченко искал общий язык с нефтехимиками

Находить нестандартные решения для продвижения химической продукции в условиях санкций поручил Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга». Также он наставлял нового главу Минпромторга Татарстана Олега Коробченко, который впервые выступил с докладом перед боссами нефтехимии.

Первое заседание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» после годового собрания акционеров прошло сегодня в Доме Правительства РТ Фото: president.tatarstan.ru

«Если нет предложений, тогда голосуйте за меня»

Первое заседание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» после годового собрания акционеров прошло сегодня в Доме Правительства РТ.

«Уважаемые коллеги, 17 июня состоялось общее годовое собрание в заочной форме, где утвержден новый совет директоров холдинга. В целом выбран 31 человек. Есть предложение провести первое заседание совета. Роман, ты должен говорить, да?» – спросил Президент Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь к заместителю Премьер-министра РТ Роману Шайхутдинову.

«Уважаемые члены совета директоров, есть предложение избрать Рустама Минниханова председателем совета директоров ПАО “Татнефтехиминвест-холдинг”», – сказал вице-премьер. Он отдельно попросил присутствующих на заседании высказаться и поддержать кандидатуру.

«Выскажитесь, пожалуйста, если есть другие предложения. Если нет предложений, тогда голосуйте за меня. Кто “за”? Кто “против”? Спасибо за доверие», – пошутил Минниханов, который занимает этот пост с 1999 года.

Далее участники заседания перешли к выбору генерального директора холдинга. «Нам необходимо утвердить генерального директора на следующий год. Рафинат Саматович (Яруллин, – прим. Т-и) давно и добросовестно работает. Я считаю, что других предложений пока нет ни у кого. У меня точно нет. Поэтому прошу проголосовать за Рафината Саматовича», – отметил Рустам Минниханов.

К слову, Рафинат Яруллин возглавляет холдинг со дня его основания – с 1994 года.

Обе кандидатуры были переизбраны единогласно.

«Рафинат Саматович давно и добросовестно работает. Я считаю, что других предложений пока нет ни у кого. У меня точно нет» Фото: president.tatarstan.ru

«Нам надо двигаться в сторону того, чтобы всё, что можно, производилось в стране»

После формальных процедур члены совета директоров рассмотрели инновационные проекты, которые могли бы быть реализованы в Татарстане.

Так, заместитель директора Института органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН Александр Терентьев рассказал о синтезе, применении в медицине и агрохимии органических пероксидов – производных перекиси водорода.

«Органические пероксиды широко используются как окислители, конденсаторы свободных процессов. Сравнительно новое их применение – поиск лекарственных средств на основе пероксидов. Вещества содержат противораковую активность. Совсем новая находка в области пероксидов – поиск веществ для агрохимического применения», – сказал он.

Президент Татарстана в шутку заметил: «Конечно, я ничего не понял, что вы рассказали. Но я понял, что это важно для сельского хозяйства».

Он отметил, что республика готова участвовать в проекте. «Вы знаете, что сегодня все проекты по импортозамещению хорошо проработаны. Они могут получить хорошую поддержку. Мы можем обратиться к федеральному министру в День поля, который будет проходить (в июле в Казани, – прим. Т-и). Мы можем его презентовать. Попытайтесь “приземлить”, как это может быть реализовано», – обратил внимание Рустам Минниханов.

Александр Терентьев рассказал о синтезе, применении в медицине и агрохимии органических пероксидов – производных перекиси водорода Фото: president.tatarstan.ru

Директор по стратегии и развитию ГК «ЕТС» Сергей Андреев рассказал о возможностях импортозамещения малотоннажной химии в условиях санкционного давления.

«Влияние западных санкций можно разделить на две части: прямое – например, запрет на экспорт (ряда химических, – прим. Т-и) продуктов – и косвенное, которое оказывается на экономику и промышленный потенциал страны. Запрет на экспорт продуктов в Россию полностью вступает в действие 10 июля. После этого мы не сможем ввозить ряд химических продуктов в страну. Мы не оценивали в целом, какая часть химического импорта затронута. Но я думаю, что на примере нашей компании это порядка 30-40%», – рассказал докладчик.

Рустам Минниханов подытожил выступление: для избежания санкций нужно самим производить необходимую продукцию. «Мы еще живем по инерции. Многие вещи впереди. Наши бывшие коллеги не спят, они смотрят, где у нас узкие места, и туда (бьют, – прим. Т-и). Надо научиться находить решения, заранее зная, где у нас слабые точки. Нам надо двигаться в сторону того, чтобы всё, что можно, производилось в стране», – отметил Президент РТ.

«Пользуясь случаем, я бы хотел себя прорекламировать»

В заключение участники заседания обсудили подготовку Татарстанского нефтегазохимического форума – 2022, который пройдет с 31 августа по 3 сентября в Казани. Впервые на холдинге выступил вновь назначенный заместитель Премьер-министра Татарстана – министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко.

«Только не долго говори. Главная задача – ты должен сказать, сколько денег (будет потрачено на форум, – прим. Т-и)», – напутствовал Рустам Минниханов.

Олег Коробченко все же попросил разрешения «начать не с денег».

Впервые на холдинге выступил вновь назначенный заместитель Премьер-министра Татарстана – министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко (справа) Фото: president.tatarstan.ru

«Пользуясь случаем, я бы хотел себя прорекламировать», – вступил Коробченко, имея, по всей видимости, все же в виду министерство под своим руководством.

«Я бы хотел вас пригласить к нам гости. Хотел бы от каждой компании, завода, фабрики, нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего комплекса выслушать задания для нашего министерства. Мы готовы работать с вами, чтобы вы крепли и производили еще больше продукции», – сказал министр.

Коробченко рассказал, что накануне беседовал с руководителем одной из крупнейших компаний в Татарстане. «Передо мной сидит руководитель крупнейшего холдинга, который ответил: “Вы нам ничем помочь не можете”. Если что-то будет нужно от нас – обращайтесь. Когда я ему стал предлагать, какие у нас есть возможности – огромные производства и переработки, когда я ему сказал, что мы можем объединить все аккумуляторные заводы и сделать заказ на сырье, которое используется для производства...» – пытался донести до «генералов» нефтехимии информацию министр.

Однако Президент остудил спикера: «Что по форуму – скажи. То, что ты его пригласил, – молодец!»

«Рустам Нургалиевич, это было бы интересно для них как для заказчиков, – все же продолжил Коробченко. – У нас огромное количество производств, которые мы можем к вам привезти. У нас огромная проблема по импортозамещению».

«Буквально недавно с автопроизводителями мы обратились к Павлу Владимировичу, чтобы он поддержал производителей и до 70% компенсировал все основные средства для производства импортозамещения. Я уверен, что у вас огромные производства, которые в этом нуждаются. Мы можем всем нефтегазохимическим комплексом зайти туда и сделать предложение для нашего Президента, чтобы не забыл про нефтехимию», – сказал министр, не вдаваясь в подробности, к кому именно он обращался и хочет сделать предложение.

Коробченко все же вернулся к форуму и назвал организацию Татарстанского нефтегазохимического форума одной из «услуг министерства».

«Для нас это возможность интегрировать, взаимодействовать, получить заказы, встретиться и обсудить все наши запросы. Республика участвует, софинансирует. Я хотел бы вас всех (руководителей, – прим. Т-и) пригласить на форум и попросить поучаствовать на выставке – дать человека, который бы отработал не только два часа, когда будет Президент, но и все три дня от начала до конца», – опрометчиво сказал докладчик, осваивающийся в роли чиновника.

Президент вновь остановил спикера, задав вопрос, почему министр считает, что он проводит только пару часов на форуме. «В день форума я целый день там. Один день я полностью посвящаю. Татарстан должен показать, какие перспективы, какие решения он имеет. Мы очень достойно всегда этот форум проводили. Поэтому мы все должны присутствовать и отработать. Главное, пригласить всех наших партнеров», – сказал он.

В заключение участники заседания обсудили подготовку Татарстанского нефтегазохимического форума – 2022 Фото: president.tatarstan.ru

Коробченко отметил, что уже начал приглашать партнеров Татарстана. «Будет до 200 участников. Просьба, чтобы все получили фактический результат этого форума: заработали деньги, познакомились с поставщиками и заказчиками. Хотел бы попросить Рифката Нургалиевича (Минниханова, – прим. Т-и) позвать студентов всех вузов наших институтов, которые связаны с нефтью», – продолжал Коробченко.

«При чем здесь это?» – в третий раз остановил докладчика Рустам Минниханов.

«Ты думаешь, что он мой старший брат, поэтому, что ли, к нему (надо обращаться, – прим. Т-и)? Студентами он не командует. Он может тебе на весовом контроле дать скидку, когда у тебя будет перегруз», – рассмеялся Президент РТ, добавив, что за студентов отвечает другой человек.

Председатель Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев предложил пригласить на форум представителей стран Средней Азии. «Давайте пригласим представителей стран Средней Азии, Турции, может, приедут из Китая. Может быть, позовем из стран Организации исламского сотрудничества», – сказал он.

В завершение Коробченко рассказал, что общий бюджет Татарстанского нефтегазохимического форума составит около 30 млн рублей, из которых 30% уже профинансировал бюджет республики. «Остальные 60% за счет участников форума», – заключил он.

Президент республики повторил, что на форум должны быть приглашены партнеры республики.

«Давай так, Олег, здесь крупные наши предприятия: нефть, газ и энергетика. Надо упор сделать на малотоннажную химию и другие. Давай внимательно еще раз посмотрим: мы выставляемся на форуме, наши партнеры тоже. Нужно создать все условия и сделать всё (чтобы провести его на высоком уровне, – прим. Т-и). Надо не просто создать шоурум, нужно сделать максимально интересно и правильно. Все наши партнеры должны быть приглашены. Это должен быть самый лучший форум в нашей стране», – подчеркнул Минниханов.

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru