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Спорт
22 февраля 2022  12:25
Дамир Садриев

Олег Яровинский опроверг информацию об интересе «Рубина» к полузащитнику «Челси» Баркли

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Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал информацию британских СМИ об интересе казанского клуба к полузащитнику «Челси» Россу Баркли.

По словам Яровинского, эта информация не соответствует действительности.

«Мы не интересуемся Россом Баркли», — приводит слова спортивного директора «Рубина» портал Metaratings.

Ранее журналист британского издания The Mirror заявил, что полузащитник сборной Англии может перейти в аренду в «Рубин» до конца нынешнего сезона.

#фк рубин #Футбол #Олег Яровинский
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