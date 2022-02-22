Олег Яровинский опроверг информацию об интересе «Рубина» к полузащитнику «Челси» Баркли

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал информацию британских СМИ об интересе казанского клуба к полузащитнику «Челси» Россу Баркли.

По словам Яровинского, эта информация не соответствует действительности.

«Мы не интересуемся Россом Баркли», — приводит слова спортивного директора «Рубина» портал Metaratings.

Ранее журналист британского издания The Mirror заявил, что полузащитник сборной Англии может перейти в аренду в «Рубин» до конца нынешнего сезона.