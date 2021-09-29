Олег Хисамов: Сибирские татары не рассматривают себя в отдельности от татарского народа

Татары, проживающие в Сибири, считают себя частью татарского народа, у них нет стремления к отделению. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель директора Института языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова АН РТ, кандидат филологических наук Олег Хисамов.

«Конечно, в Сибири есть отдельная группа людей. Им хочется видеть сибирских татар отдельным народом. Но когда общаешься с народом, и спрашиваешь: „Кем вы себя считаете?“, бабушки и дедушки отвечают: „Мы — татары. До этого вместе жили, дай бог и дальше быть нам вместе“», — привел пример Хисамов.

По словам ученого, сегодня сибирские и казанские татары являются единым народом не только в духовном, религиозном, культурном плане, но и генетически.

«Мы разговаривали с людьми. Представители старшего поколения четко знают, откуда происходит их род. В семье, например, предки с одной стороны — из сибирских татар, а другой — казанских. То есть, мы даже с точки зрения генетики уже соединились вместе. Мы считаем сибирских татар неотъемлемой частью нашей нации», — сказал Олег Хисамов.

Ведущий научный сотрудник отдела народного творчества, доктор филологических наук Ильсияр Закирова рассказала об общем фольклорном наследии казанских и сибирских татар.

«В любой татарской деревне Сибири самым первым вспоминают народный беит „Сак-Сок“. Наши предания, легенды, дастаны общие, так же, как песни, сказки, обряды, фольклор. Только названия могут отличаться. Но содержание такое же», — отметила она.

По словам старшего научного сотрудника отдела лексикологии и диалектологии, кандидата филологических наук Алины Хусаиновой, говор сибирских татар имеет диалектальные отличия.

«Говор сибирских татар отличается диалектом. Этот говор относится к системе гласных, характерных тюркским народам Волги и Урала, что доказывает его принадлежность татарскому языку. В фонетике наблюдается оглушение звонких согласных. В диалектах это отражается по-разному», — сказала Алина Хусаинова.