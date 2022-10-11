Олег Сирота: «Сельские жители в большинстве своем лояльно относятся к мобилизации. Но...»

Известный российский сыровар Олег Сирота обратился в Правительство и Госдуму РФ с просьбой пересмотреть правила мобилизации сотрудников малых форм агробизнеса, чтобы предотвратить «тысячи сельских трагедий» и падение экономики. С какими проблемами столкнулся сам Сирота и другие фермеры, какие есть пути решения и готов ли он лично отправиться на защиту родины – ответы в его интервью «Татар-информу».

Олег Сирота: «Пришло 10 повесток, и из всех наших сотрудников только один товарищ уволился и куда-то делся. Все остальные ребята поехали в призывные пункты» Фото: telegram-канал Олега Сироты @sirotaoleg

«Остались только я и Иваныч – сидим теперь вдвоем и думаем, что нам делать»

Олег, какие настроения у вас, у ваших коллег сейчас, в связи с проведением частичной мобилизации?

Не только фермеры, а вообще сельские жители, в отличие от городских, в большинстве своем лояльно относятся к мобилизации. И если в городе зачастую нейтрально воспринимают тех людей, которые на электросамокатах или велосипедах бегут в Грузию, то на селе к ним крайне отрицательное и негативное отношение.

После получения повестки обычно люди просто собираются и едут. Крайне низкий процент бегунов или тех, кто пытается скрываться. Мне пришло 10 повесток, и из всех наших сотрудников только один товарищ, который приехал к нам из райцентра работать поваром, сбежал – уволился и куда-то делся. Все остальные ребята поехали в призывные пункты. Повестку получил один из моих трактористов, я спросил его, может быть, стоит попробовать как-то решить вопрос, забронировать его, на что он мне ответил: «Шеф, не надо. Я поеду, у меня там уже брат воюет – как я буду людям в глаза смотреть». Завхоз моей фермы вообще поехал добровольцем, несколько сыроваров тоже поехали добровольцами.

«В целом село положительно откликается, но мы видим некоторые проблемы в части сохранения хозяйств» Фото: telegram-канал Олега Сироты @sirotaoleg

Много рабочих рук забирают? Разбираются вообще, остался кто-то на земле или нет?

В целом село положительно откликается, но мы видим некоторые проблемы в части сохранения хозяйств. С одной стороны, мы полностью поддерживаем частичную мобилизацию, с другой стороны, есть понимание, что нельзя завалить экономику.

У аграрных предприятий есть мобилизационное задание (и мы его уже получили): в случае военных действий мы должны поставить определенное количество молока, картошки, сыра, мяса в государственные, муниципальные учреждения и армию. Это задание, хотим мы или нет, мы обязаны выполнять. Но тут встает вопрос, кем и как его выполнять, потому что у меня самого осталось всего три человека. А из опытных кто может, к примеру, комбайном пользоваться, остались только я и Иваныч. Причем Иваныч уже предпенсионного возраста и у него молдавский паспорт (слава богу, российский не успел сделать). Теперь мы вдвоем сидим и думаем, что нам делать.

Весной были проблемы с техникой, но сейчас у нас все есть – бери не хочу. А рук не хватает. Кто будет проводить работы? Женщинам, оказывается, нельзя работать на комбайне – есть запрет на профессию. Я прекрасно понимаю, почему механизаторов, трактористов набирают в армию: посади его на БТР или танк – он сможет быстро адаптироваться. Да и из села люди охотнее призываются, чем из города.

Если призывают главу хозяйства, возникают другие проблемы. Если это будет необходимо, мы пойдем защищать Родину с оружием в руках. Мы – за выполнение воинского долга. Но если призвать главу хозяйства, то оно будет закрыто. Если его забирают, хозяйство больше не может осуществлять свою деятельность.

Дело в том, что, согласно закону о воинской службе, призванный не может заниматься предпринимательской деятельностью. Передоверить хозяйство ты не можешь – нет таких законов. Были случаи, когда людей призывали и сразу закрывали их ИП. На фермере договора, субсидии, займы, кредиты… Человек вернется через какое-то время, а у него уже ни земли, ни хозяйства и долги. Лучше бы не возвращался, получается.

«Дайте людям хотя бы закончить уборочную кампанию. Дайте отсрочку две-три недели» Фото: telegram-канал Олега Сироты @sirotaoleg

«Возможно, в третью волну я сам окажусь там со своими ребятами и мы будем копать траншеи под Киевом»

Последствия недоработок законодательства уже видны? Может быть, вам известны случаи, когда хозяйству уже был нанесен урон или урожай был потерян?

У нас уже есть случаи, когда были не убраны поля. В Волгоградской области призвали фермера, теперь у него 200 га моркови не убраны. Уборка-то еще не закончена, хлеб до сих пор продолжают убирать. А механизаторов нет. Дайте людям хотя бы закончить уборочную кампанию. Дайте отсрочку две-три недели. Пусть он все доделает, а потом призовите, если он так нужен родине.

Если мы не уделим этому внимание сейчас, к каким последствиям в долгосрочной перспективе мы можем прийти?

Надо понимать, что треть зерна в стране выращена фермерами. Можно просто прийти к тому, что хлеба через год не будет, продукты питания начнут дорожать. Плюс люди вернутся, а им уже некуда будет идти. То есть встанет проблема безработицы.

Вам не показалось странным то, что для ИТ-индустрии оперативно начали вводить различные меры, а сельское хозяйство как будто отодвинули на второй план?

Мне это совершенно непонятно. Но с другой стороны, объяснимо то, что первым делом призывают механизаторов. Скорее всего, была разнарядка забирать их в первую очередь, потому что нужны механики-водители. Но в таком случае, может быть, стоит обратить внимание на тех людей, у которых есть права для управления квадроциклами, самоходной техникой? Эта техника сложнее и дороже тех же тракторов. Давайте их тоже будем призывать в первую волну. Зачем мы забираем механизаторов с полей, которые делают что-то полезное? Можно взять базу данных тех, кто получал тракторные права, выкачать ее и отправить в военкоматы.

Механизаторов стоило хотя бы со второй волны снимать. Есть хозяйства, где вообще призвали всех – 10 из 10. Как работать в следующем году?

Мы понимаем, что это наш воинский долг, что пути назад нет, что, возможно, в третью волну я окажусь там со своими ребятами и мы будем копать траншеи под Киевом весной. Но давайте постараемся хотя бы сразу экономику не схлопнуть. Можно же немного настроить, скорректировать механизм.

«Мы попросили отсрочку для глав фермерских хозяйств хотя бы до тех пор, пока эти вопросы не будут отрегулированы. Сейчас призыв главы хозяйства означает неминуемое банкротство» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«На Украине экономика де-факто уже схлопнулась, мы не хотим допустить такого у себя»

С какими предложениями вы выступили, чтобы решить проблему?

Мы предлагаем снять законодательные ограничения, чтобы хозяйства не банкротились, – это изменение закона о воинской службе, изменение положения по передоверию. Третье – мы попросили отсрочку для глав фермерских хозяйств хотя бы до тех пор, пока эти вопросы не будут отрегулированы. Сейчас призыв главы хозяйства означает неминуемое банкротство этого хозяйства. Зачем мы гробим то, что с таким трудом поднимали?

Была ли уже какая-то реакция от властей?

Я написал обращение вице-премьеру Государственной думы РФ Алексею Васильевичу Гордееву, он согласен с проблемой, они взяли в работу. Также мы подготовили наши предложения для Правительства РФ.

На Украине экономика де-факто уже схлопнулась – у них все встало. Мы не хотим допустить такого у себя. В этой битве проиграет тот, у кого первым рухнет экономика окончательно. Просто может повториться ситуация, как в Первую мировую, – сражение можно выиграть, но экономика завалится.

Олег Сирота – владелец истринской сыроварни «Русский пармезан». Член Общественной палаты Московской области, председатель Союза сыроваров, колумнист и бывший зять скандально известного православного бизнесмена, основателя биржи «Алиса» Германа Стерлигова.