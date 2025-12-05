news_header_top
Олег Романцев заступился за Деяна Станковича после его ухода

Фото: spartak.com

Бывший наставник московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев прокомментировал уход Деяна Станковича с поста главного тренера красно-белых. Сербский специалист возглавлял команду с лета 2024 по осень 2025 года, после чего его обязанности временно исполняет Вадим Романов.

Романцев выразил неприятие критики, звучащей в адрес Станковича.

«При всех недостатках Станковича мне очень неприятно слышать злобные обвинения, брошенные ему в спину. Да, он был несдержан, чрезмерно горяч, но жил командой и был предан ей. На моей памяти ни один иностранец так не покидал Россию», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

По его словам, Станкович оставил прощальное сообщение, в котором поблагодарил судьбу за возможность работать в «великом клубе» и пожелал «Спартаку» удачи и побед.

На момент отставки сербского тренера «Спартак» после 17 туров Мир РПЛ занимал шестое место в таблице, набрав 28 очков. Лидером чемпионата является «Краснодар» (37 очков).

