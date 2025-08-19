news_header_top
Олег Романцев раскритиковал игрока «Спартака» Барко за незабитый пенальти «Зениту»

Олег Романцев раскритиковал игрока «Спартака» Барко за незабитый пенальти «Зениту»
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал игру полузащитника «красно-белых» Эсекьеля Барко в матче с «Зенитом» (2:2). Аргентинец не сумел забить с пенальти.

«У меня всё-таки остался осадок от игры не столько команды, сколько от господина Барко, который придумал вот это. Судье видней, было там два касания, не было двух касаний. Это не важно. Но что ты выпендриваешься? Подойди, пробей нормально. Зачем эти паузы? Кто виноват, если у футболиста нога поехала, кроме самого футболиста? По-моему, его вина прямая, что он не забил пенальти», – сказал Романцев «Московскому комсомольцу».

Напомним, в текущем сезоне РПЛ «Спартак» в пяти турах победил махачкалинское «Динамо» (1:0), проиграл «Балтике» (0:3) и «Локомотиву» (2:4), а также сыграл вничью с «Акроном» (1:1) и «Зенитом». В данный момент «красно-белые» идут на 13-м месте в таблице.

