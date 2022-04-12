Минэкономики РТ: Одна из основных задач – не допустить спекулятивного роста цен

В Татарстане проводится ежедневный контроль цен на продукты. Об этом заявил первый заместитель министра экономики республики Олег Пелевин на заседании Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению.

«Цены на товары – это один из приоритетных вопросов. Сейчас главная задача, чтобы на полках магазинов все товары были представлены. Да, мы видим, и это ситуация в целом по стране, что цены растут. Еще одна задача – не допустить спекулятивного роста цен. Эта работа тоже проводится Управлением Федеральной антимонопольной службы и правоохранительными органами», – сказал докладчик.

Пелевин отметил, что в республике также ведется ежедневный мониторинг наличия лекарств по 100 позициям. «По тому мониторингу, который мы проводим, дефицита не видим. То есть все позиции по номенклатурному списку имеются. Но по отдельным позициям, не из этого списка, возникает ажиотажный спрос, сразу реагируем и проводим работу», – подчеркнул он.

Председатель парламентского комитета Альберт Хабибуллин добавил, что в настоящее время ни одна утвержденная госпрограмма не отменена и не сокращена по финансированию.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.