Олег Морозов заявил о необходимости сделать работу Соцфонда максимально прозрачной

Олег Морозов

Фото: пресс-служба Олега Морозова

Председатель Комитета Государственной Думы по контролю, Олег Морозов, представляющий в нижней палате Федерального Собрания Татарстан, вошел в состав правления Фонда пенсионного и социального страхования РФ (Социального фонда России). Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

В состав правления помимо представителей самого фонда вошли представители профсоюзных организаций, Федерального Собрания РФ Банка России, эксперты Министерства труда РФ, Министерства финансов РФ и других ведомств. Их участие должно сделать работу единого фонда более эффективной и повысить прозрачность управления. Состав правления утвержден распоряжением Премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Социальный фонд России начал свою работу в январе этого года. Он был создан на базе Фонда социального страхования и Пенсионного фонда для повышения доступности услуг для граждан и упрощения механизма получения ими социальных выплат.

Фото: пресс-служба Олега Морозова

Сегодня в Москве состоялось первое заседание правления объединенного фонда. Его участники обсудили предоставление санаторного лечения студентам с инвалидностью по месту учебы и финансирование технических средств реабилитации на 2024 год, а также взаимодействие с профсоюзными организациями в контексте пенсионного и социального страхования. Кроме того, утвержден ряд документов, регламентирующих деятельность организации.

«Социальный фонд реализует очень важную и, вместе с тем, чувствительную для граждан миссию. Поэтому нам необходимо приложить все усилия, чтобы сделать работу организации максимально прозрачной и понятной. Услуги, которые оказывает фонд, должны быть комфортными для населения, в особенности это касается старшего поколения», — заметил Олег Морозов.

«В режиме „одного окна“ наши граждане могут получить все формы социальной поддержки. Причем получить все нужные консультации и оформить пособия можно как в электронном виде, так и непосредственно в офисе фонда», — добавил депутат.