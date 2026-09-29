Олег Морозов заявил о 85 законопроектах ЕР на осеннюю сессию Госдумы

Фото: личный архив Олега Морозова

Депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов прокомментировал встречу Владимира Путина с руководителями политических партий. Об этом сообщает официальный портал «Единой России».

На встрече Президент заявил, что «Единая Россия» играет особую роль в укреплении государства и никогда не отличалась популизмом. Партия принимала иногда сложные, но необходимые для стабильного развития страны, экономики и социальной сферы решения.

«Я очень рассчитываю на то, что так и будет в следующем составе Государственной Думы», – акцентировал он.

Президент выразил уверенность, что «Единая Россия», как и прежде, выстроит товарищеское, партнерское взаимодействие с другими фракциями и по традиции обеспечит эффективное, справедливое представительство всех политических сил в руководстве Госдумы и парламентских комитетов.

«Полезен будет, думаю, и диалог с теми партиями, которые участвовали в кампании, но не прошли. Всё ценное из их инициатив надо брать в работу. Именно так, с участием всех созидательных политических сил, структур и институтов гражданского общества и формируется объединяющая повестка», – заявил Глава государства.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сообщил, что партия видит приоритетное развитие в законодательном обеспечении Народной программы, так как масштаб доверия партии порождает и масштаб ответственности за все принимаемые решения.

«Все меры, которые включены в программу, соответствуют ключевым вызовам, с которыми сталкивается страна. Они касаются экономики, социальной сферы, демографии, образования, здравоохранения, сглаживания неравенства между регионами и достижения технологического лидерства. Если мы на все эти вопросы подготовим грамотный ответ, то страна получит необходимый толчок в своём развитии, даже несмотря на драматические события и военные действия», – подчеркнул он.

По его словам, «Единая Россия» в новом созыве Госдумы уделит самое пристальное внимание поддержке участников СВО, их семей, а также развитию исторических территорий страны, которые по поручению Президента к 2032 году необходимо довести до общероссийского уровня.

Дмитрий Медведев заверил Президента, что партия готова продолжить конструктивное сотрудничество со всеми политическими партиями.

«Будем формировать созидательную повестку, объединяющую все фракции, все партии», – сказал он.

Председатель «Единой России» акцентировал, что результаты ЕДГ-2026 свидетельствуют об устойчивости и абсолютной зрелости гражданского общества, беспрецедентной консолидации общества вокруг Главы государства и его призыва принять участие в голосовании, сознательности и патриотизме людей, несмотря на то, что противник всеми способами пытался сорвать избирательный процесс.

«Единая Россия» получила беспрецедентный уровень поддержки: более 58% голосов, и сформирует самую многочисленную в своей истории фракцию в Госдуме.

Выполняя поручение Главы государства, партия вовлекала в избирательный процесс и в процесс управления страной участников СВО: 50 бойцов вошли в состав фракции партии в Госдуме.

То, что партия получила кредит доверия на будущее, очень дорогого стоит, заявил Дмитрий Медведев.

«Главный итог встречи Президента с руководителями всех парламентских фракций – доверие к политической системе страны подтверждено. Глава государства дал точную оценку: партия «Единая Россия» никогда не отличалась популизмом; брала на себя сложные, но необходимые решения», – прокомментировал итоги встречи депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов.

На осеннюю сессию уже запланировано большое количество законопроектов.

«У нас в портфеле – 85 законопроектов на эту сессию. Это серьёзный объём, и я как председатель Комитета по контролю понимаю: за каждым из них – конкретные решения для людей. Задачи, поставленные Президентом, требуют не популизма, а профессиональной, скрупулёзной работы. Убеждён, что конструктивное взаимодействие всех фракций – залог того, что эти решения будут приняты качественно и в срок», – отметил Олег Морозов.

Он считает показательным количество вошедших в состав фракции участников специальной военной операции.

«Люди, защищавшие страну с оружием в руках, теперь будут отстаивать интересы избирателей с парламентской трибуны и в каждодневной работе палаты», – подчеркнул депутат.

«Единая Россия» выстроит взаимодействие с другими фракциями.

«Работа в парламенте требует умения вести диалог: и с коллегами, и с оппонентами, находить точки соприкосновения и вырабатывать общую позицию. Президент говорил именно об этом – о партнёрском взаимодействии всех фракций. Отдельно отмечу тезис Президента о диалоге с партиями, которые не прошли в Думу. Это мудрое решение: всё ценное из их инициатив надо брать в работу. Объединяющая повестка формируется только с участием всех созидательных сил – иного пути для стабильного развития нет», – заметил Олег Морозов.

Владимир Путин поддержал озвученную Дмитрием Медведевым кандидатуру Вячеслава Володина на должность председателя Государственной Думы.

«Вячеслав Викторович выстроил работу в предыдущем составе Госдумы должным образом, в общем, по-партнёрски. Атмосфера была и принципиальная, и деловая. Поэтому я со своей стороны полностью поддерживаю идею выдвижения Вячеслава Викторовича Володина на должность председателя Государственной Думы следующего созыва», – сказал Президент.

Поддержка кандидатуры Вячеслава Володина – абсолютно логичное решение, считает Олег Морозов.

«За предыдущие два созыва он выстроил работу Думы так, что атмосфера была и принципиальной, и деловой одновременно. При Володине вернулось уважение к Государственной Думе. Восемьдесят процентов законов принимались всеми фракциями, каждый четвёртый закон – межфракционный. Это свидетельствует о новом качестве работы, когда, несмотря на разность взглядов, депутаты объединяются вокруг вопросов, действительно волнующих людей. Это дорогого стоит, и это тот опыт, который нужно продолжать и в 9 созыве», – заключил депутат.