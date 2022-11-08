Олег Морозов: «Паспорта» мобилизованных семей помогают быстро решать все их вопросы

Власти Татарстана уделяют большое внимание вопросам, которые возникают у мобилизованных граждан и членов их семей, заявил депутат Госдумы от Татарстана, глава думского комитета по контролю Олег Морозов. По его словам, главы каждого города и района работают в этом направлении, используя специальные «паспорта» семей мобилизованных.

«Президент Татарстана Рустам Минниханов побывал во всех точках, где происходит подготовка мобилизованных, а также посетил место сбора, где осуществляется их дислокация. Все вопросы по мобилизации берутся на контроль не только на уровне главы региона, но и в отдельных районах», – подчеркнул Морозов.

Парламентарий уточнил, что знает ситуацию на примере своего избирательного округа – города Нижнекамска.

«Главы районов работают с каждым мобилизованным лично, находятся в постоянном контакте со всеми семьями, делают паспорта этой семьи, отслеживают, в чем они нуждаются: где дети, где работает жена, какие проблемы нужно решить… По всей республике выстраивается слаженный механизм работы. Формы “паспортов” мобилизованных семей не было раньше, она появилась сейчас, когда стало понятно, что необходимо создавать систему максимальной социальной поддержки семей, которые направили своих кормильцев в зону специальной военной операции. Преодолевая трудности, процесс идет в позитивном направлении», – поделился Морозов.