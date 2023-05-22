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Олег Морозов: «Визит патриарха показал, что Татарстан — место согласия и веротерпимости»
Посещение Татарстана патриархом Московским и всея Руси Кириллом особенно важно в условиях атаки коллективного Запада на традиционные духовно-нравственные ценности народов России. Такое мнение «Татар-информу» высказал депутат Государственной Думы от Татарстана Олег Морозов.
«Визит святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла на татарстанскую землю, безусловно, стал одним из знаковых событий не только для Татарстана, но и для всей России в целом», — уверен парламентарий.
По его словам, нахождение предстоятеля Русской православной церкви на татарстанской земле демонстрирует эффективность созданной в республике модели межнационального диалога.
«Такой визит в очередной раз подтверждает высокий статус Татарстана как полиэтнической территории межконфессионального и межнационального согласия, толерантности и веротерпимости», — подчеркнул Олег Морозов.
Сохранение единства между всеми народами и конфессиями особенно важно в текущей непростой ситуации, когда на Россию оказывается мощное внешнее давление в экономике, политике и духовной сфере, убежден депутат.
«Усиливается давление коллективного Запада на нашу страну не только в экономическом плане, но и в моральном и нравственном аспектах, что страшнее. И патриарх четко сказал о том, что мы не разделяем эти чуждые для нас нормы морали, которые противоречат основам нашего национального бытия и духовно-нравственным ценностям и традициям», — заключил Олег Морозов.
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