Олег Морозов: «Визит патриарха показал, что Татарстан — место согласия и веротерпимости»

Посещение Татарстана патриархом Московским и всея Руси Кириллом особенно важно в условиях атаки коллективного Запада на традиционные духовно-нравственные ценности народов России. Такое мнение «Татар-информу» высказал депутат Государственной Думы от Татарстана Олег Морозов.

«Визит святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла на татарстанскую землю, безусловно, стал одним из знаковых событий не только для Татарстана, но и для всей России в целом», — уверен парламентарий.

По его словам, нахождение предстоятеля Русской православной церкви на татарстанской земле демонстрирует эффективность созданной в республике модели межнационального диалога.

«Такой визит в очередной раз подтверждает высокий статус Татарстана как полиэтнической территории межконфессионального и межнационального согласия, толерантности и веротерпимости», — подчеркнул Олег Морозов.

Сохранение единства между всеми народами и конфессиями особенно важно в текущей непростой ситуации, когда на Россию оказывается мощное внешнее давление в экономике, политике и духовной сфере, убежден депутат.

«Усиливается давление коллективного Запада на нашу страну не только в экономическом плане, но и в моральном и нравственном аспектах, что страшнее. И патриарх четко сказал о том, что мы не разделяем эти чуждые для нас нормы морали, которые противоречат основам нашего национального бытия и духовно-нравственным ценностям и традициям», — заключил Олег Морозов.