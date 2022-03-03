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Ру Тат
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Политика
3 марта 2022  13:35

Олег Морозов: В Госдуме рассмотрят проект для стимулирования роста экономики

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Комитет Госдумы РФ по контролю рассмотрит законопроект для облегчения бизнеса в сфере ИТ-технологий. Документ направлен на улучшение инвестиционного климата на территории страны. Об этом сообщил глава думского комитета, депутат от Татарстана Олег Морозов.

«Законопроект существенно снизит нагрузку на бизнес, в частности, в 2022 году не будут проводиться проверки в отношении субъектов малого предпринимательства, организаций в сфере IT- технологий. Он позволит Правительству РФ оперативно принимать решения, необходимые для стимулирования роста экономики», - пояснил Олег Морозов.

«Комитет рассмотрит внесенную Правительством РФ законодательную инициативу сегодня и представит свою позицию в рамках подготовки законопроекта номер 80712-8 к первому чтению», - добавил он.

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