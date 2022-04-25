Олег Морозов: Уверен, производство самолётов Ту-214 в Татарстане будет восстановлено

В Татарстане есть все необходимое для возобновления производства гражданских самолетов Ту-214, в том числе квалифицированные кадры. Такое мнение выразил председатель думского комитета по контролю, депутат от Татарстана Олег Морозов.

«У нас на глазах разворачивается тектонический процесс, который мы спустя некоторое время будем наблюдать по всей стране. Я уверен, что в Татарстане найдутся квалифицированные кадры и производство самолётов будет восстановлено в полном объёме», - сказал Морозов.

По его словам, для восстановления утраченных некогда производств потребуются кадры, что повлечет определенный переток из одних производственных направлений в другие.

Ранее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) запустила программу по производству самолетов Ту-214, в частности Казанский авиационный завод имени Горбунова планирует выпустить в перспективе до 2025-2026 годов 20 этих самолетов для авиакомпаний России.

В конце марта Президент РФ Владимир Путин провел совещание по авиационной отрасли. Он распорядился к июню разработать программу развития авиапромышленности и пообещал отрасли дополнительную поддержку из федерального бюджета.