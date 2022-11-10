Олег Морозов: «Украина демонстрирует комплекс политической неполноценности»

Появление проекта постановления Верховной Рады Украины о «признании независимости Татарстана» демонстрирует политическую неполноценность нынешних властей этой страны. Об этом «Татар-информу» заявил депутат Государственной Думы РФ от РТ Олег Морозов.

«Это, безусловно, провокация и демонстрация комплекса политической неполноценности. Это болезненный синдром утраченного Крыма и Донбасса, оправдание собственной государственной неполноценности», — поделился своим пониманием ситуации российский парламентарий.

По словам Морозова, Татарстан уже определил свою судьбу в качестве неотъемлемой части России сам, без советчиков из соседнего государства, которое он назвал «распадающимся».

«При этом Республика Татарстан не просто часть России, но та ее часть, которая олицетворяет самые передовые экономические, научно-технические и социальные достижения, а также пример межнационального и межконфессионального согласия, отсутствием которого страдает современная Украина», — заключил Олег Морозов.