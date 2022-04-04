Олег Морозов: «Товары возвращаются на полки, ажиотажный спрос падает»

Антикризисные меры Правительства РФ позволили стабилизировать ситуацию на рынке товаров первой необходимости. Об этом сообщил депутат Госдумы от Татарстана, председатель думского комитета по контролю Олег Морозов по итогам встречи Премьер-министра РФ Михаила Мишустина с представителями фракции «Единая Россия».

«Прошедшая неделя стала моментом, когда рост цен составил всего 1% впервые с момента начала так называемого „украинского кризиса“. Можно говорить о том, что путем различных мер цены удалось стабилизировать, товары возвращаются на полки, ажиотажный спрос падает, и это очень хороший сигнал», — сказал Морозов.

По его словам, Правительство РФ продолжает выполнять все поставленные перед ним задачи. Например, в этом году на дорожное строительство, как известно, предполагалось выделить 163 миллиарда рублей. Михаил Мишустин заявил на встрече с парламентариями, что на этот важнейший инфраструктурный проект будет дополнительно направлено 120 млрд рублей.

«Обсуждалась также тема наполнения рынка лекарственными препаратами. Целый ряд решений приняло Правительство РФ, чтобы не допустить ни малейшего сокращения всех жизненно важных препаратов на рынке и заместить выбывающие иностранные препараты. А для тех иностранных поставщиков, которые сохранили отношения с нами, эта задача облегчается, так как сейчас можно будет продавать лекарства в иностранной упаковке, что существенно облегчит таким предприятиям выход на российский рынок», — пояснил Морозов.

В Доме Правительства РФ 4 апреля состоялась встреча представителей фракции «Единая Россия» с Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Обсуждался круг вопросов, связанных с антикризисными мерами Правительства РФ, с инициативами, направленными на поддержку граждан в непростых экономических условиях.