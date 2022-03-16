Олег Морозов: Татарстанские производители одежды могут заменить зарубежные бренды

Уход иностранных компаний с российского рынка создает уникальные возможности для развития отечественного бизнеса во многих отраслях экономики, в том числе и в производстве текстильной продукции. Такое мнение озвучил председатель думского комитета по контролю, депутат от Татарстана Олег Морозов.

«Поскольку у меня есть возможность сравнивать ассортимент товаров массового пользования в различных субъектах России, могу с уверенностью сказать, что Татарстан удачно избежал засилья тех иностранных брендов, которые сегодня покидают российский рынок. Это создает большие возможности для татарстанских производителей одежды, для развития татарстанских брендов, которые уже сегодня могут успешно конкурировать с зарубежными аналогами. Свято место пусто не бывает», - сказал Морозов.

Парламентарий отметил, что отечественные производители могут не только нарастить объемы производства, чтобы освоить открывшиеся в регионах ниши, но и начать продвигать свою продукцию в соседние регионы, в том числе в Москву.

«Здесь появляются новые перспективы для тех субъектов РФ, у которых уже имеются наработанные инструменты развития собственного производства и их продвижения на всю страну», - уверен Морозов.

Ранее ряд зарубежных компаний объявили о приостановке работы на российском рынке из-за проведения специальной операции на территории Украины. Как объяснил Президент России Владимир Путин, операция была начата для защиты мирного населения, на протяжении восьми лет подвергающегося агрессии со стороны киевского режима.