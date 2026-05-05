Олег Морозов: Татарстан – яркий пример эффективной работы с Глобальным Югом

Депутат Государственной Думы ФС РФ Олег Морозов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Представители Татарстана на площадке Экспертного клуба прокомментировали тезис Президента России Владимира Путина, согласно которому сейчас в мире формируется новая многополярная архитектура международных отношений.

Председатель Комитета Государственной Думы по контролю Олег Морозов выразил уверенность, что глава российского государства точно описал тектонический сдвиг во всей системе международных отношений. «Запад, привыкший к гегемонии, сегодня похож на боксера, который пропустил сильный удар и пока не может поверить, что оказался в нокдауне. Многополярность стала реальностью, и в ее основе лежит простой принцип: равноправие и взаимное уважение, учет интересов всех игроков, а не диктат одного центра», – заявил депутат.

Парламентарий также выразил уверенность, что для России суверенитет – это вопрос выживания и развития. На его взгляд, РФ, укрепляя себя, предлагает миру модель справедливого партнерства без навязывания и менторства, к которому так привыкли западные страны.

«Наш Татарстан – яркий пример эффективной работы с Глобальным Югом. Сотрудничество с исламским миром, Китаем и странами Центральной Азии давно перешло в практическую плоскость. Такие площадки, как „КазаньФорум“, – это уже не просто диалог, а реальный инструмент выстраивания экономических и гуманитарных связей в новом многополярном мире, основанном на уважении к суверенному выбору каждого государства», –добавил депутат.

Заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений КФУ Андрей Большаков в свою очередь заметил, что формирующаяся многополярная система международных отношений на данный момент достигает стадии полицентричности.

«Центров силы в современном мире много, но в полюса они пока не преобразовались. Для этого необходимо еще много времени. Современная международная система турбулентна. Она включает ближневосточный и украинский кризис, потенциально – тайваньский конфликт», – пояснил политолог и упомянул ряд других актуальных и потенциальных противостояний.

Большаков также согласился с мнением, что Россия пытается сделать современный мир более справедливым. Однако, уверен он, для выхода на глобальный уровень стране необходим постоянный рост экономики, более жесткая позиция в мировых кризисах и конфликтах, активная работа по продвижению российского имиджа во всем мире.

«Одним из факторов, который может способствовать быстрому развитию России, является дипломатия регионов и городов. В этом плане Республика Татарстан – перспективный регион, который системно сотрудничает со странами исламского мира, государствами БРИКС, АСЕАН», – напомнил доктор политических наук.

Кроме того, Татарстан постоянно занимает лидерские позиции среди регионов РФ в сферах внешней экономики, гуманитарных вопросах, сотрудничестве в культуре и образовании; принимает мероприятия международного уровня, устраивает международные выставки, осуществляет параллельный импорт и так далее, детализировал он.

Первый проректор, проректор по научной работе Казанского инновационного университета, депутат Государственного Совета РТ Игорь Бикеев тоже солидаризировался с мнением, что мир стремительно меняется, а отжившие свое структуры теряют мощь и прежнее значение.

Коллективный Запад, по оценке доктора юридических наук, потерял монолитность и раскололся: между США и их европейскими союзниками наблюдаются глубочайшие противоречия. «Последние оказались в нарастающем экономическом кризисе. А американцы стараются добиться своих целей чуть ли не исключительно угрозами и насилием, став опасным и непредсказуемым фактором для всех», – добавил он.

В такой ситуации, заявил Бикеев, «адекватным политическим элитам суверенных государств» следует строить новый миропорядок. На его взгляд, Россия «продемонстрировала всем странам четкую и последовательную приверженность провозглашаемым моральным принципам, своим обязательствам, а также уважение к интересам своих партнеров». «Она во многом благодаря политике Президента <...> признана моральным лидером изменений и надежным другом», – убежден общественник.

Татарстан же является опорным регионом России во многих сферах, в том числе в области международных контактов. В частности, Раис РТ Рустам Минниханов по поручению руководства государства выполняет важные (фактически – дипломатические функции). Республика выполняет функцию ворот РФ для стран Глобального Юга.

Член Общественной палаты России от Татарстана Ольга Павлова обратила внимание на то, что в условиях формирования многополярного мира ключевым моментом становится не конкуренция ради доминирования, а способность выстраивать устойчивые партнерства на основе взаимного уважения.

По мнению советника председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ, это означает необходимость опоры на собственные ресурсы и компетенции. Это означает технологический суверенитет, развитие человеческого капитала, сильную образовательную и научную базу, системную поддержку экономики и предпринимательства.

«При этом изоляционная модель не работает. Сегодня выигрывают те, кто умеет выстраивать кооперацию. Совместные проекты, обмен технологиями, образовательные программы, гуманитарные инициативы. В этом смысле взаимодействие со странами Глобального Юга – это не альтернатива, а стратегическое направление», – сказала она.

Вместе с тем Татарстан в этой логике работает давно и последовательно. «У нас выстроены устойчивые связи с рядом государств, активно развиваются промышленная кооперация, образовательные обмены, культурные проекты. Мы видим интерес к нашему опыту в сфере промышленности, цифровизации, спорта и социальной политики. Важно понимать: роль региона сегодня — не вспомогательная. <...> чем сильнее будут регионы, тем устойчивее будет позиция страны в целом», – акцентировала Павлова.

Политолог, член Российской ассоциации политических наук Зоя Силаева заметила, что формирование многополярности – это не быстрая смена гегемона, а хаотичная и конфликтная реструктуризация, при которой элементы старого порядка сохранятся еще долго. «Для укрепления суверенитета России в этих условиях необходимо три взаимосвязанных шага: укрепление экономической базы, развитие альтернативных институтов, укрепление идейного суверенитета», – выразила уверенность она.

Относительно взаимодействия Республики Татарстан со странами Глобального Юга Силаева сказала, что регион обладает естественным и исторически сложившимся преимуществом для выстраивания теплых и доверительных отношений со многими странами благодаря своим культурным, конфессиональным и экономическим особенностям,

«Особого внимания заслуживает такой мягкий и созидательный инструмент, как развитие исламского финансирования и халяль-индустрии. Татарстан стал пилотным регионом в этой сфере, что позволяет привлекать инвестиции из ОАЭ, Катара и Малайзии в туризм, сельское хозяйство и ИТ», – добавила политолог, указав, что «КазаньФорум» превратился в уважаемую международную площадку, где обсуждаются конкретные деловые и гуманитарные проекты, а Казанский федеральный университет и другие ведущие вузы активно принимают студентов из Индонезии, Пакистана и государств Африки.