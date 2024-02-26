Олег Морозов: Татарстан надо делать базовой территорией для развития IT-проектов

Россия качественно меняется изнутри, становится более самодостаточной, суверенной и уверенной в себе. Об этом заявил Президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени». Мнением о том, какие предложения по развитию региона можно выдвинуть главе государства, какие признаки проявления самодостаточности России можно назвать на примере Татарстана, и что делается в республике для улучшения демографической ситуации, на площадке «Экспертного клуба» поделились спикеры из Татарстана.

Депутат Госсовета РТ Игорь Бикеев отмечает, что Татарстан вносит большой и весомый вклад в обеспечение суверенитета и самодостаточности страны. «Обеспечение технологического суверенитета страны идет в Республике Татарстан во всех сферах: промышленности, сельском хозяйстве, IT-индустрии и так далее», – сказал он.

Бикеев подчеркивает, что науке необходим приток молодых специалистов. На решение этой задачи, в числе других, направлена принятая в 2022 году государственная программа научно-технологического развития Республики Татарстан, напоминает он.

«Бесспорно, нужна популяризация науки, полноценное удовлетворение материальных и жилищных потребностей молодых ученых, всемерное стимулирование их творчества. А также работа с духовно-нравственными ценностями людей: исследователь обязательно должен быть патриотом своей страны и своего народа. Нужно понимать, что без них не было бы ни нас, ни великой российской цивилизации, которая внесла и продолжает вносить огромный вклад в сокровищницу достижений человечества. Собственно работой в этом направлении, наряду с другими, я сам и занимаюсь как ученый, наставник и организатор науки», – резюмирует он.

Эксперт Евгения Храмова считает, что Татарстан активно вовлекает в свою экономико-социальную структуру молодежь не только изо всех регионов РФ, но и со всего мира. Подтверждением тому является статус университетского города Казани и студенческой республики в целом, говорит она.

«Казань, Набережные Челны, Елабуга, Нижнекамск, Иннополис – вот точки притяжения молодежи изо всех концов света», – продолжает Храмова. Главным достижением она называет то, что большая часть приехавших студентов остается в Татарстане, создает семьи, в том числе межэтнические, растит детей и трудится на благо Родины. Это, по ее мнению, является признаком самодостаточности региона.

Среди пожеланий Президенту страны она назвала готовность республики мультиплицировать опыт парадипломатических связей. «Для этого стране нужны профессиональные кадры, способные на высоком уровне выстраивать параллельную дипломатию всех регионов России и мира. А эти кадры можно подготовить только при сильной поддержке государства в его заботе о будущем и любви молодого поколения к своей стране», – сказала Храмова.

Руководитель регионального исполкома Народного фронта в Татарстане Ринат Фазылов напоминает о том, что, согласно данным Всемирного банка, Россия занимает пятое место в мире по паритету покупательной способности, оставив позади Германию, Францию, Великобританию, Италию и другие страны. «Республика Татарстан является лидером по многим социально-экономическим показателям в России», – подчеркивает он.

«Инвесторы выбирают Татарстан для входа на российский рынок благодаря его удобному расположению почти в сердце России. Помимо развития традиционных отраслей экономики, активно развивается и поддерживается производство IT-продукции», – продолжает эксперт.

«Мы действительно достигли многого, не останавливаемся в развитии и по праву можем гордиться своей страной и республикой», – считает Фазылов.

Председатель Комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов, говоря о предложениях, которые считает нужным озвучить Президенту страны, говорит: «Ключевая идея состоит в том, чтобы сделать регион или группу регионов пилотной территорией по продвижению тех технологий, тех идей, которые успешно развиваются на той или иной территории. Например, Татарстан – понятно, что это нефтехимия, но, с другой стороны, республика сегодня – прорывная территория в области IT. Яркое тому подтверждение – проведение “Игр будущего” в Казани. Татарстан надо делать базовой территорией для развития IT-проектов», – говорит он.

Заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений Казанского федерального университета Андрей Большаков считает, что «слова Президента РФ имеют свое практическое отражение в увеличении мощи России, в развитии ее экономического потенциала, решения социальных проблем».

«Россия является одной из мощнейших стран мира в военном отношении, мы обладаем ядерным оружием, имеем эффективную армию, способную противостоять войскам всего блока НАТО одновременно», – говорит эксперт.

Говоря о Татарстане, Большаков называет его передовым регионом России. «Именно Татарстан начал “поворот на Восток” России, который сегодня подхватили большинство субъектов Федерации», – напоминает он.

Перечисляя успехи республики в различных отраслях, Большаков отмечает ее возможности и потенциал в развитии высшего образования, здравоохранения, IT-индустрии. «Большие возможности есть у республики и в развитии светских социально-гуманитарных наук, для усиления позиций России в информационном противостоянии с Западом следует финансировать и развивать эту область знания, выращивать собственные кадры. Перспективными видятся кадры для дипломатической службы России, осуществления важнейших трендов парадипломатии, развитие и масштабирование площадок экономического сотрудничества, подготовка специалистов по мировой политике, геоэкономике, странам Востока», – резюмирует эксперт.