Олег Морозов стал доктором honoris causa Казанского университета

Фото: пресс-служба КФУ

Председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по контролю Олег Морозов стал почетным доктором Казанского университета. На расширенном заседании ученого совета КФУ под председательством ректора вуза Ленара Сафина ему вручили знаки отличия, сообщает пресс-служба университета.

Ленар Сафин в своей речи упомянул активную работу политика. По его словам, она направлена на решение самых сложных задач, в том числе в научно-образовательной сфере.

«Сегодня мы чествуем нашего учителя и друга, выпускника Казанского университета. Данное решение было обосновано его крупнейшим вкладом в развитие науки, образования, культуры, международного сотрудничества, а также признанием заслуг мировым сообществом», – объяснил ректор присуждение политику почетной степени.

«Будучи выдающимся профессиональным политическим деятелем, Олег Викторович много сделал для Республики Татарстан и никогда не терял связи с нашим университетом. Его встречи со студентами носят регулярный характер, а лекции по геополитике, истории, международным отношениям всегда вызывают интерес у молодежи», – добавил Ленар Сафин.

В свою очередь Олег Морозов заметил, что для него является большой честью принять столь высокое звание в одном из лучших университетов страны.

«Я совершенно искренне считаю, что именно Казанский университет сыграл в моей жизни определяющую роль. Получить образование в одном из лучших вузов Советского Союза было моим осознанным выбором. Здесь учили не просто определенной профессии, а умению добывать знания, закладывали основы для успешной профессиональной реализации и становления себя в обществе», – рассказал депутат.

«Университет подарил мне возможность общаться с выдающимися преподавателями и учеными, помог осуществить первые шаги к большой политике. Поэтому я безмерно благодарен вам за это почетное звание и буду с гордостью его носить», – подчеркнул парламентарий.

В завершение мероприятия Олег Морозов выступил перед участниками ученого совета и студентами с лекцией, посвященной современному российскому парламентаризму.