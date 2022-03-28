Олег Морозов: «Санкционные ограничения – повод для Татарстана включить свой потенциал»

Татарстан относится к числу тех регионов, где всегда эффективно использовался мобилизационный ресурс. Это было и в девяностые годы, когда появился термин «модель Татарстана», это актуально и в условиях санкционного давления. Такое мнение озвучил председатель комитета Госдумы РФ по контролю, депутат от Татарстана Олег Морозов.

«Сегодняшние санкционные ограничения – это повод для Татарстана включить особенности нашего региона, которые позволяют более эффективно, чем другие регионы, использовать свои мобилизационный экономический, кадровый и иной потенциал. Поэтому я вижу определённую закономерность в том, что Татарстан сейчас находится в топ-5 регионов по социально-экономическому развитию», – сказал Морозов.

Ранее в Татарстане для смягчения последствий санкционного давления усовершенствовали функционал Регионального маркетингового центра (РМЦ). В частности, был создан новый инструмент – свод антисанкционных ресурсов под общим названием «Центр импортозамещения».