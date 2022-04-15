Олег Морозов: «Резервы для развития транспортной доступности в Казани — колоссальные»

Столица Татарстана не полностью реализовала свой потенциал в части транспортного развития, хотя Казань, согласно анализу Высшей школы экономики, занимает лидирующее место среди субъектов Федерации по показателям транспортного сообщения. Такое мнение выразил глава думского комитета по контролю, депутат от Татарстана Олег Морозов.

«Стоит иметь в виду, что объективные показатели, такие как доля подвижного состава, количество пассажиров, которые перевозятся, альтернативные маршруты — не всегда совпадают с субъективной оценкой пассажиров. Резервы для развития еще колоссальные. Даже в Казани, которая является одним из лидеров, есть критические оценки со стороны граждан в части развития городского транспорта», — констатировал парламентарий.

«Знаю, что власти города внимательно относятся к таким сигналам со стороны людей и своевременно на них реагируют. В целом уверен, что лидерство — это здорово, это заявка на дальнейшее движение в создании лучшей транспортной среды в России на базе нашего города», — добавил он.

Высшая школа экономики накануне опубликовала исследование «Транспортные системы городов России: современное состояние и перспективы развития», согласно которому Казань заняла лидирующее место среди субъектов федерации по показателю транспортного сообщения.

Всего в исследовании участвовали 50 городов. Москва и Санкт-Петербург не вошли в выборку из-за больших финансовых возможностей и транспортно-технологических заделов. При составлении рейтинга учитывались такие параметры, как инфраструктура, средняя вместимость подвижного состава всех видов транспорта, задублированность маршрутной сети и ряд других.