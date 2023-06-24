Олег Морозов: Раздор и политический разлад – преступление по отношению к России

Сделать все для поддержки Президента России призвал жителей страны депутат Госдумы от Татарстана, председатель комитета по контролю Олег Морозов. Он назвал преступлением политический разлад в современных реалиях.

«В такие сложные для страны часы всем гражданам страны, независимо от политических взглядов, от личных симпатий и пристрастий, от обид и недопониманий следует сделать все для поддержки нашего Президента. Отечество в опасности! Раздор и политический разлад, не говоря уже об использовании оружия, – это преступно по отношению к стране и ее народу», – приводит слова Морозова его пресс-служба.

Он подчеркнул, что все госструктуры, граждане и военнослужащие должны безоговорочно исполнить волю гаранта Конституции РФ, оставив частные вопросы и разногласия.

«Защита страны и выполнение приказов Верховного Главнокомандующего – это главное сегодня! Иное – путь в гражданскую войну и потеря России», – заключил Морозов.

Напомним, Владимир Путин сегодня выступил с обращением к жителям. В нем он назвал ударом в спину действия, которые раскалывают единство страны, и подчеркнул, что все готовившие вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. Подробнее – в материале.