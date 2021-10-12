Олег Морозов: QR-коды, которые вводят в Татарстане, — ответ на рост заболеваемости

Ограничительные меры, которые вводятся в Татарстане, чтобы сдержать распространение коронавируса Covid-19, соответствуют увеличившейся угрозе населению. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы России от Татарстана Олег Морозов.

«С большой тревогой наблюдаю, как уже несколько дней подряд обновляется максимум по числу смертей от ковида — уходят из жизни более 900 человек в день. Сегодня нам доступны лучшие вакцины в мире, каждый может сделать ответственный выбор, обезопасить себя и окружающих. Меры, которые вводятся в Республике Татарстан, — необходимый ответ на рост заболеваемости», — отметил Морозов.

По словам депутата, он прекрасно понимает тех, кто устал от ограничений, но вакцинация остается единственным способом уйти от изоляции и запретов.

«Скажу за себя: привился трижды, жалоб и побочек не имею. Конечно, окончательное решение, прививаться [ему] или нет, каждый должен принимать самостоятельно, но опыт показывает, что игры против вакцинации часто превращаются в ставку против себя», — подчеркнул Морозов.

В Татарстане с 11 октября при посещении торговых центров и учреждений культуры ввели сканирование QR-кодов о прохождении вакцинации или наличии антител от Covid-19.