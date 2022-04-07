Олег Морозов: «Предложения, которые озвучили бизнесмены Татарстана, переданы Мишустину»

Премьер-министр России Михаил Мишустин при подготовке к ежегодному отчету в Государственной Думу РФ провел встречи с руководителями думских комитетов. Представитель от Татарстана, председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов передал ему предложения от бизнесменов республики. Об этом парламентарий сообщил «Татар-информу».

«Для меня как для депутата, который представляет Татарстан, очень важно, чтобы предложения и проблемы нашего региона были услышаны на федеральном уровне. В конце марта я провел встречу с бизнес-сообществом Нижнекамска. В результате этой встречи были сформированы конкретные предложения, которые требуют законодательных и управленческих решений. Все предложения, которые озвучили бизнесмены Татарстана, переданы Председателю Правительства Михаилу Мишустину. В адрес Минстроя России были направлены предложения предпринимателей и избирателей моего округа, посвященные вопросам ЖКХ», — сказал Морозов.

По словам депутата, сейчас в Госдуму РФ поступает много запросов на стабилизацию потребительского рынка, ограничение роста цен на товары первой необходимости.

«В Думу поступают обращения по вопросам импортозамещения, доступности лекарств, сохранения рабочих мест. По всем этим темам идет серьезный и содержательный, очень острый разговор. Правительство доложило депутатам о первоочередных мерах по поддержке российской экономики в новых условиях», — уточнил Морозов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сегодня выступает с ежегодным отчетом перед Государственной Думой.