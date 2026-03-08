Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» ​

Председатель Комитета Государственной Думы по контролю Олег Морозов поздравил женщин с 8 марта. В своём обращении парламентарий подчеркнул особую роль женщин в жизни общества и семьи.

«Вы — главные хранительницы домашнего тепла, вдохновительницы и надёжный тыл для своих близких. Ваша мудрость, терпение и забота делают мир добрее и светлее», — отметил депутат.

Он пожелал женщинам крепкого здоровья, счастья, внимания со стороны родных и успехов во всех начинаниях.