Олег Морозов ознакомился с развитием образовательной инфраструктуры Нижнекамска

В ходе рабочего визита в Нижнекамск председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов совместно с секретарем Нижнекамского местного отделения «Единой России», главой района Радмиром Беляевым ознакомился с развитием образовательной инфраструктуры города и работой промпарка. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Парламентарий посетил колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н. В. Лемаева, где сейчас проводится масштабная реконструкция. В учебных корпусах создаются современные и комфортные пространства, также планируется открытие студенческого ресторана. Олег Морозов сообщил, что в рамках нацпроекта «Новые материалы и химия» колледж получил 135 млн рублей на развитие лабораторной базы.

Делегация также побывала в лицее № 35, где ведется обновление помещений и благоустройство территории. Школа, основанная в 1987 году, сегодня является одной из ведущих в Нижнекамске – в ней обучаются более 870 детей.

В детском эколого-биологическом центре гостям представили систему непрерывного образования, экологические проекты и мастерские. Воспитанники учреждения создают из переработанного пластика и полиэтилена изделия и элементы благоустройства.

Кроме того, участники визита посетили татарскую музыкальную школу. Здесь обсуждались вопросы капитального ремонта, обновления оборудования и музыкальных инструментов, а также участие в республиканских и федеральных программах поддержки образования.

«Детская музыкальная школа 1992 года: капитального ремонта не было никогда. Вопрос требует срочного решения», – отметил парламентарий.

Также обсуждалась подготовка молодых музыкантов и развитие учебного процесса.

Завершающим пунктом визита стал промышленный парк «Нижнекамск», где Морозов ознакомился с работой резидентов и выпуском продукции.

«Я видел голую площадку 5 лет назад. Сегодня это восторг! Заводы выпускают холодильное оборудование и композитные материалы, которые уходят на экспорт», – прокомментировал он.