Олег Морозов: Открытие первого участка М12 станет подспорьем для экономики Татарстана

Открытие этой осенью первого участка скоростной автомагистрали М12 «Москва — Казань — Екатеринбург» станет большим экономическим подспорьем для Татарстана. Такое мнение выразил председатель Комитета Госдумы РФ по контролю, депутат от Татарстана Олег Морозов.

«Важные и позитивные новости приходят из Татарстана по поводу продолжения строительства трассы М12, а также реконструкции и совершенствования трассы М7. Это стратегическая магистраль, и были опасения, что в связи с пандемией и санкционными вызовами будут задерживаться темпы строительства, а сам проект претерпит ряд изменений. Однако сейчас мы видим, что федеральный центр дает четкий сигнал: дорога из Москвы через Казань до Екатеринбурга будет построена и реконструирована в полном соответствии с изначальными целями и в полном соответствии с установленными сроками. Для Татарстана это серьезное экономическое подспорье, равно как и для Нижнекамского региона, который я представляю в Государственной Думе», — прокомментировал Олег Морозов.

Ранее компания Росавтодор заявила о готовности ввести осенью текущего года в эксплуатацию первого участка скоростного маршрута Москва — Казань — Екатеринбург. Общая протяженность маршрута от Москвы до Екатеринбурга составит около 1,6 тыс. километров.