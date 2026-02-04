news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 4 февраля 2026 21:00

Олег Морозов открыл в Новошешминском районе РТ памятные доски в честь погибших бойцов

Читайте нас в
Телеграм
Олег Морозов открыл в Новошешминском районе РТ памятные доски в честь погибших бойцов
Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по контролю Олег Морозов принял участие в торжественном открытии мемориальных досок погибшим участникам специальной военной операции в селе Ерыклы Новошешминского района РТ, а также передал орден Мужества родственникам еще одного бойца. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «Единой России».

Мемориальную доску в местном парке установили в честь погибшего военнослужащего Аюпа Хайбуллина. Аюп Хайбуллин родился в поселке «Красный Октябрь» Варненского района Челябинской области, но в 1964 году семья переехала в село Ерыклы Новошешминского района. В 1977-м он окончил восемь классов Зиреклинской средней школы и продолжил обучение в Чистопольской школе ДОСААФ на водителя. В 1979-м был призван в армию, где служил водителем – специалистом полевых машин. Затем работал водителем пожарной охраны в филиале обособленного подразделения Заинского отряда противопожарной службы РТ.

Его старший сын, Руслан Хайбуллин, записался в действующую армию и погиб там. После этого отец заключил контракт с Министерством обороны РФ. Служил наводчиком в войсковой части, дислоцированной под Луганском. Погиб в конце 2024 года во время выполнения боевого задания.

Другую памятную доску установили в честь Дениса Шарыпина. Он родился в городе Миасе Челябинской области, но в 1986 году семья переехала в Елабугу. Денис учился в средней школе №1, окончил восемь классов, после чего получил профессию повара-кулинара в профучилище №79, а затем, в 2009-м, окончил Елабужский политехнический колледж по специальности «электрогазосварщик». С 1998 по 2000 год проходил военную службу в Закавказье. В 2013-м переехал жить в село Ерыклы Новошешминского района, работал разнорабочим.

В 2023 году Шарыпин заключил контракт с Минобороны РФ. Он погиб в ноябре прошлого, 2025 года, остались жена и сын.

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Кроме того, Олег Морозов передал орден Мужества супруге погибшего Александра Коновалова Светлане Коноваловой. Уроженец села Слобода Черемуховая окончил школу на малой родине, после чего отслужил ефрейтором во внутренних войсках (в войсковой части №3274 в городе Сарове Нижегородской области). После службы в армии остался жить в родном селе, женился, стал отцом троих детей, младшему из которых сейчас 12 лет.

У семьи было личное подсобное хозяйство, сам Александр работал животноводом в ООО «Закрома». В 2024 году заключил контракт, воевал на должности младшего сержанта, стрелка мотострелкового штурмового взвода. Погиб в прошлом году при выполнении боевого задания.

«Сегодня прошли очень трепетные мероприятия. Самым важным сегодня было вручение посмертно ордена Мужества семье погибшего героя, нашего земляка, жителя Новошешминского района. Это очень важно с точки зрения человеческой памяти, долга, который нужно вернуть хотя бы так – памятью, наградой, уважением, вниманием», – заявил в связи с этим парламентарий.

Помимо этого, депутат передал сертификаты семьям участников спецоперации.

Одна из них – семья Пантелеевых, глава которой Егор Александрович – ветеран спецоперации. В конце 2022 года Егор пошел добровольцем, служил в 150-й гвардейской мотострелковой дивизии. В одном из боев был ранен, лечился в госпитале, затем восстанавливался дома. Летом 2024 года вновь заключил контракт и был направлен в Воздушно-десантные войска. Воевал в составе десантно-штурмового батальона командиром отделения, старшим стрелком-наводчиком. Во время боя у Часова Яра подорвался на противопехотной мине. После лечения вернулся домой, в поселок совхоза «Красный Октябрь». Награжден медалью «За отвагу». В январе этого года его супруга Лилит родила близнецов Марка и Макара.

Сертификат получила и семья Залалетдиновых. Сертификаты вручаются согласно постановлению главы Новошешминского района и секретаря местного отделения «Единой России» Егора Тарнавского семьям участников спецоперации, в которых рождаются дети.

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Наряду с этим Олег Морозов вручил паспорта десяти юным жителям Новошешминского района. «Сегодня, когда молодые ребята вышли получать паспорта, такие совершенно юные, но они уже граждане России, и они тоже видели, как вручался орден Мужества, видели внимание к семьям участников СВО, и они, как мне кажется, понимают свою гражданскую ответственность, свои новые права и новые обязанности, которые у них возникают в связи с получением паспорта. Поэтому им добрый путь в долгую, большую, счастливую жизнь!» – сказал он.

Вручение прошло в рамках регионального партийного проекта «Единой России» «Час гражданственности», направленного на патриотическое воспитание молодежи. В рамках инициативы проводятся торжественные мероприятия, включая церемонии вручения паспортов юным гражданам, приуроченные к значимым государственным датам. Проект способствует формированию гражданской ответственности и уважения к государственным символам, уверены авторы идеи.

#Олег Морозов #спецоперация
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане оценили ход капремонта школ и колледжей

В Татарстане оценили ход капремонта школ и колледжей

4 февраля 2026
Сергей Иванов: Обсуждаем появление прямых авиарейсов из Казани в Саудовскую Аравию и Оман

Сергей Иванов: Обсуждаем появление прямых авиарейсов из Казани в Саудовскую Аравию и Оман

4 февраля 2026