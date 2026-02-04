Олег Морозов открыл в Новошешминском районе РТ памятные доски в честь погибших бойцов

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по контролю Олег Морозов принял участие в торжественном открытии мемориальных досок погибшим участникам специальной военной операции в селе Ерыклы Новошешминского района РТ, а также передал орден Мужества родственникам еще одного бойца. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «Единой России».

Мемориальную доску в местном парке установили в честь погибшего военнослужащего Аюпа Хайбуллина. Аюп Хайбуллин родился в поселке «Красный Октябрь» Варненского района Челябинской области, но в 1964 году семья переехала в село Ерыклы Новошешминского района. В 1977-м он окончил восемь классов Зиреклинской средней школы и продолжил обучение в Чистопольской школе ДОСААФ на водителя. В 1979-м был призван в армию, где служил водителем – специалистом полевых машин. Затем работал водителем пожарной охраны в филиале обособленного подразделения Заинского отряда противопожарной службы РТ.

Его старший сын, Руслан Хайбуллин, записался в действующую армию и погиб там. После этого отец заключил контракт с Министерством обороны РФ. Служил наводчиком в войсковой части, дислоцированной под Луганском. Погиб в конце 2024 года во время выполнения боевого задания.

Другую памятную доску установили в честь Дениса Шарыпина. Он родился в городе Миасе Челябинской области, но в 1986 году семья переехала в Елабугу. Денис учился в средней школе №1, окончил восемь классов, после чего получил профессию повара-кулинара в профучилище №79, а затем, в 2009-м, окончил Елабужский политехнический колледж по специальности «электрогазосварщик». С 1998 по 2000 год проходил военную службу в Закавказье. В 2013-м переехал жить в село Ерыклы Новошешминского района, работал разнорабочим.

В 2023 году Шарыпин заключил контракт с Минобороны РФ. Он погиб в ноябре прошлого, 2025 года, остались жена и сын.

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Кроме того, Олег Морозов передал орден Мужества супруге погибшего Александра Коновалова – Светлане Коноваловой. Уроженец села Слобода Черемуховая окончил школу на малой родине, после чего отслужил ефрейтором во внутренних войсках (в войсковой части №3274 в городе Сарове Нижегородской области). После службы в армии остался жить в родном селе, женился, стал отцом троих детей, младшему из которых сейчас 12 лет.

У семьи было личное подсобное хозяйство, сам Александр работал животноводом в ООО «Закрома». В 2024 году заключил контракт, воевал на должности младшего сержанта, стрелка мотострелкового штурмового взвода. Погиб в прошлом году при выполнении боевого задания.

«Сегодня прошли очень трепетные мероприятия. Самым важным сегодня было вручение посмертно ордена Мужества семье погибшего героя, нашего земляка, жителя Новошешминского района. Это очень важно с точки зрения человеческой памяти, долга, который нужно вернуть хотя бы так – памятью, наградой, уважением, вниманием», – заявил в связи с этим парламентарий.

Помимо этого, депутат передал сертификаты семьям участников спецоперации.

Одна из них – семья Пантелеевых, глава которой Егор Александрович – ветеран спецоперации. В конце 2022 года Егор пошел добровольцем, служил в 150-й гвардейской мотострелковой дивизии. В одном из боев был ранен, лечился в госпитале, затем восстанавливался дома. Летом 2024 года вновь заключил контракт и был направлен в Воздушно-десантные войска. Воевал в составе десантно-штурмового батальона командиром отделения, старшим стрелком-наводчиком. Во время боя у Часова Яра подорвался на противопехотной мине. После лечения вернулся домой, в поселок совхоза «Красный Октябрь». Награжден медалью «За отвагу». В январе этого года его супруга Лилит родила близнецов Марка и Макара.

Сертификат получила и семья Залалетдиновых. Сертификаты вручаются согласно постановлению главы Новошешминского района и секретаря местного отделения «Единой России» Егора Тарнавского семьям участников спецоперации, в которых рождаются дети.

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Наряду с этим Олег Морозов вручил паспорта десяти юным жителям Новошешминского района. «Сегодня, когда молодые ребята вышли получать паспорта, такие совершенно юные, но они уже граждане России, и они тоже видели, как вручался орден Мужества, видели внимание к семьям участников СВО, и они, как мне кажется, понимают свою гражданскую ответственность, свои новые права и новые обязанности, которые у них возникают в связи с получением паспорта. Поэтому им добрый путь в долгую, большую, счастливую жизнь!» – сказал он.

Вручение прошло в рамках регионального партийного проекта «Единой России» «Час гражданственности», направленного на патриотическое воспитание молодежи. В рамках инициативы проводятся торжественные мероприятия, включая церемонии вручения паспортов юным гражданам, приуроченные к значимым государственным датам. Проект способствует формированию гражданской ответственности и уважения к государственным символам, уверены авторы идеи.