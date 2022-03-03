Олег Морозов: Опросы четко фиксируют совпадение позиции Президента РФ с мнением граждан

Специальная военная операция в Украине преследует цели защитить русскоязычное население ДНР и ЛНР, поэтому большинство граждан России поддерживает проведение специальной военной операции на территории Украины. Такое мнение озвучил председатель Комитета Госдумы РФ по контролю, депутат от Татарстана Олег Морозов, комментируя результаты опроса ВЦИОМ.

«Опросы граждан очень четко фиксируют совпадение позиции Президента страны с мнением подавляющего большинства граждан РФ. Ответы на эти вопросы демонстрируют понимание причин миротворческой операции, и люди в ответах говорят о том, что главными задачами являются, во-первых, денацификация Украины, которую невозможно осуществить сегодня иным способом, кроме как миротворческой операцией. Во-вторых, купирование угроз, которые потенциально могли возникнуть с территории соседнего государства. Мы с этими угрозами столкнулись совершенно в открытую, и это рождало понимание, что никакого другого способа решить эти задачи не существует. Вот то, как было сформулировано Президентом – вот точно так же реагируют на это опрошенные граждане», - сказал Морозов.

Мнение главы думского комитета разделяет и завкафедрой конфликтологии КФУ Андрей Большаков. Он напомнил, что по данным последнего опроса ВЦИОМ военную операцию поддерживают 68% жителей России, а это очень высокий уровень поддержки.

«Президенту РФ удалось убедить граждан, что иного выхода нет. Ситуация критическая. Необходимо спасти русских проживающих в ДНР и ЛНР, провести демилитаризацию Украины и ее денацификацию, отодвинуть угрозы поражения территории и населения России от ядерного оружия, которое может быть размещено, например, вблизи Харькова и поражать всю европейскую часть России. Последние две задачи наиболее сложны в своем выполнении», - уверен эксперт.

По словам доктора философских наук, профессора Олега Агапова, данные ВЦИОМ об отношении россиян к специальной военной операции на Украине вполне объективные и отражают состояние нашего общественного сознания.

«Для российских граждан свойственна высокая политическая культура, исходящая из понимания геополитических и геоэкономических реалий начала XXI века. Мы не принимаем на веру все, что слышим, а формируем собственную позицию. Надеюсь, что никакие фейки не способны серьёзно повлиять на наше отношение к ситуации. Политика многополярного мира, предлагаемая Россией, к сожалению, не нашла поддержки у стран НАТО, привыкших после распада СССР решать все вопросы с помощью военного давления», - поделился мнением Агапов.

Ранее ВЦИОМ изучил мнение граждан по поводу миротворческой спецоперации на Украине. Ее проведение одобрили 68% жителей страны. По мнению четверти граждан, специальная военная операция в Украине преследует цели защитить русскоязычное население ДНР и ЛНР (26%), каждый пятый сообщил, что цель операции — не дать разместить военные базы НАТО на территории Украины (20%), такая же доля опрошенных считает, что операция проводится для того, чтобы провести на Украине демилитаризацию (20%), а 7% ответили, что Россия преследует цель провести денацификацию Украины.