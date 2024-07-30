Олег Морозов о весенней сессии ГД: В работе законодателей нет проходных законов

Олег Морозов

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Сейчас такое время в работе парламентариев, что маловажных и проходных законов практически нет, так как все они отвечают на очень непростую социально-политическую ситуацию. Об этом заявил председатель Комитета ГД по контролю, депутат от РТ Олег Морозов, сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».

По словам политика, именно на эту весеннюю сессию Госдумы пришлись кардинальные изменения налогового законодательства. «Безусловно, это ключевой вопрос — после более чем 20 лет жизни с плоской шкалой, когда все граждане вне зависимости от доходов платили 13-процентный НДФЛ, мы переходим к прогрессивной пятиступенчатой шкале налогообложения», — сказал он.

«Перераспределение средств идет в интересах большинства. Теперь малоимущие семьи будут платить меньше, получая по итогам года возврат в размере более половины от уплаченного налога на доходы физлиц. А люди с высокими доходами, наоборот, станут платить существенно больше, вплоть до 22% НДФЛ. Все эти деньги, которые государство соберет в результате налоговой реформы, пойдут на решение текущих социальных задач наших граждан», — выразил уверенность депутат.

Второй важной новацией, принятой в весеннюю сессию, по мнению Морозова, стала индексация пенсий для работающих пенсионеров, предложенная Президентом РФ Владимиром Путиным. «Это давняя проблема, ее пытались решить разными способами. Сейчас решение принято — с 1 января 2025 года все работающие пенсионеры будут получать индексацию своих пенсионных выплат в том же размере, как и не работающие пенсионеры», — напомнил он.

«Третий важный блок — совершенствование законодательного обеспечения контрольно-надзорной деятельности (КНД). Для комитета Госдумы по контролю, который я возглавляю, контрольно-надзорная деятельность является профильной и приоритетной. Мы проводим постоянный мониторинг правоприменительной практики по КНД, в том числе при проведении на заседаниях палаты правительственных часов», — добавил парламентарий.

«В Государственной Думе сложилась традиция, поддержанная Правительством — приглашать для заслушивания и обсуждения Сводного доклада о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле в Российской Федерации заместителя Председателя Правительства — куратора реформы КНД. Многие из решений, зафиксированных в постановлении по результатам этой встречи, уже стали законами. Это, с одной стороны, пример эффективного взаимодействия Думы и Правительства, а с другой — показатель того, что формат правительственных часов — это хороший рабочий инструмент для выработки и принятия решений», — уверен Морозов.

Парламентарий напомнил о принятом на прошлой неделе в первом чтении законопроекте, способствующем совершенствованию организации и осуществлению государственного контроля (надзора). «Цель реформы контрольно-надзорной деятельности — защитить наших граждан. Потому что, когда мы снижаем нагрузку на бизнес, устраняем бюрократическое давление на экономику, мы работаем в интересах граждан. В этом и цель данного законопроекта», — добавил он.

Отдельно Морозов заметил, что в ходе этой сессии была отрегулирована депутатская деятельность сообразно логике современной международной обстановки. «Я с коллегами выступил автором законопроекта, который запрещает сенаторам и депутатам покидать страну без уведомления парламента. Этот законопроект уже одобрен в первом и третьем чтениях, его единогласно поддержали все депутаты, хотя и было немало вопросов, на которые я отвечал на пленарном заседании Думы», — признался он.

«Депутат — это человек, который имеет доступ к документам и решениям с грифом секретности, к государственной тайне. Это относится и к сенаторам. Поэтому выезд парламентария за рубеж должен быть регламентирован определенным образом. Будет прописана процедура, она уже фактически готова. Депутат или сенатор должен получить согласие на выезд, а не уведомлять о поездке, как это было раньше», — убежден депутат.

По словам Олега Морозова, это необходимо, чтобы не нанести ущерб стране. «Потому что если представить, что депутат самовольно выехал за рубеж и попал в ситуацию, когда недружественные страны применяют против него какие-то санкции или преследование, тогда из проблемы конкретного человека это станет проблемой целого государства. Чтобы этого не допустить, запущен новый механизм. Если сенатор или депутат попытается обойти запрет, то к нему могут применить наказание вплоть до лишения мандата», — уточнил он.

В свою очередь врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, выступая на брифинге, сообщил, что приоритетами партии в весеннюю сессию оставались последовательная поддержка специальной военной операции, ее участников и их семей, а также реализация народной программы.

«Все законодательные инициативы проводятся с тем, чтобы мы обещания, которые зафиксированы в народной программе, выполнили. Сфокусироваться на решении этой задачи нам поручил [председатель партии] Дмитрий Медведев. Расширение поддержки социально незащищенных категорий граждан, молодежи, семей с детьми — еще один партийный приоритет», — заверил он.

Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев обратил внимание на то, что фракция продолжила контроль за использованием бюджетных средств, которые направлены на реализацию народной программы. Это увеличило эффективность ее выполнения, в том числе в части капремонта школ.

«Такой подход к решению проблем людей — совместное с Правительством, экспертами и заинтересованными лицами изучение проблемы, контроль, обратная связь — позволяет добиваться, что здания ремонтируются качественно, в срок и с существенной экономией. Более того, Президент принял решение сэкономленные на торгах средства не возвращать в бюджет, а направлять на закупку необходимого учреждению оборудования», — отметил он.

Как сообщила депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина, помимо законотворческой работы в комитетах «Единая Россия» выстраивает работу на площадках федеральных проектов, где организован профессиональный диалог по вопросам развития страны.

Парламентарий напомнила, что федеральный проект «Предпринимательство», который она возглавляет, смог организовать системную работу по формированию решений по бизнес-вопросам. «Считаю очень важным, что эта работа ведется совместно с профессиональным сообществом и к ней привлекаются и общественные деловые организации, и институты развития, и представители регионов, и, конечно, сами предприниматели», — сказала она, сообщив, что результаты исследований в форме докладов направляются в Правительство РФ, Администрацию Президента и Госсовет РФ. Таким образом, по ее словам, «Единая Россия» стала своеобразной точкой сборки.

Когогина рассказала и о подготовленном докладе по развитию производственного сектора МСП, заметив, что такой формат взаимодействия показал свою эффективность. Она перечислила ряд предложений, поддержанных кабинетом и получивших реализацию. Это упрощение требований к отчетности субъектов МСП на основании исчерпывающего перечня первичных статистических показателей через личный кабинет респондента, запланированный плавный переход от упрощенной системы налогообложения к основной, пересмотренные показатели стоимости основных средств для применения упрощенной системы налогообложения, с 2025 года ставка страховых взносов для МСП сферы обрабатывающих производств будет снижена с 15% до 7,6%.

«Наша работа ведется непрерывно и будет продолжена в осеннюю сессию. Мы понимаем, что растущая, конкурентоспособная, эффективная экономика является залогом всех наших успехов в будущем», — заключила Альфия Когогина.

Говоря о приоритетах осенней сессии, Владимир Якушев пояснил, что приоритетом для «Единой России» станет федеральный бюджет. Он должен работать на достижение национальных целей, поставленных Президентом до 2030 года, обеспечивать выполнение социальных обязательств государства, приближать победу в специальной военной операции. «Мы сконцентрируемся на том, чтобы основной финансовый документ отвечал на все эти вопросы», — заключил он.