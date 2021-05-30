Олег Морозов о праймериз «ЕР»: Пусть молодые кандидаты подпирают нас, более опытных

Депутат Госдумы и кандидат предварительного голосования «Единой России» Олег Морозов назвал очень правильным то, что в списке участников праймериз очень много молодых кандидатов.

«Процесс омоложения объективен. Очень важно, что они сами вышли на контакт с избирателями. Конечно, у многих еще недостаточно опыта, не каждый до конца понимает ту работу, к которой стремится. Пускай дерзают, пускай нас, более опытных кандидатов, подпирают. И рано или поздно они придут нам на смену», — посчитал парламентарий.

Однако, подчеркнул Морозов, очень важно соблюсти баланс между обновлением и сохранением людей с опытом.

«Тотальное обновление столь же опасно, как застой и неизменный состав Госдумы. Самое правильное — это гармония, когда в будущем созыве будут как люди опытные, так и новая живая политическая кровь», — цитирует Морозова пресс-служба территориального отделения партии.

По словам депутата, праймериз в Татарстане проходят в очень открытой и доступной для граждан форме.

На участие в предварительном голосовании в республике заявлено 96 кандидатов, почти половина из них — это люди моложе 40 лет.

«Единая Россия» — единственная партия в стране, формирующая списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей с помощью предварительного голосования.