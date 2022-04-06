Олег Морозов: «Нужно отстаивать свою историю, уметь ее защищать»

Закон о введении ответственности за отождествление роли СССР и фашистской Германии в период Второй мировой войны позволит защитить память героев нашего Отечества. Такое мнение озвучил председатель думского комитета по контролю, депутат от Татарстана Олег Морозов.

«Тема законодательной работы по исключению искажения исторической памяти, истории нашей страны исключительно актуальна. Некоторое время тому назад мы к этой проблеме относились снисходительно в отличие от многих других государств, которые поставили тему исторической памяти в основу своей внутренней консолидации и стабильности. Это такие государства, как Израиль, Армения и многие другие. Они очень трепетно относятся к вопросам собственной истории и ее толкования.

Когда мы поняли, что это стало полем активной информационной и идеологической войны, что на постоянной основе ведется работа по деформации общественно-политического сознания в нашей стране, особенно среди молодежи, стало ясно, что должны быть приняты довольно жесткие радикальные меры. Нам нужно отстаивать свою историю, уметь ее защищать. И безоговорочно, в случае необходимости, наказывать тех, кто действует вопреки этой логике. На это направлен данный закон», — сказал Морозов.

Госдума РФ 6 апреля в третьем, окончательном чтении приняла закон об установлении административной ответственности за публичное отождествление роли СССР и фашистской Германии в ходе Второй мировой войны. Максимальное наказание для граждан составит штраф до 5 тыс. рублей либо арест на 15 суток. Для должностных лиц — штраф до 20 тыс. рублей или дисквалификация на срок до одного года. Для юрлиц — штраф до 100 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.