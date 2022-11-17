Олег Морозов: «Нехватка кадров в здравоохранении – проблема номер один»

Встреча депутатов с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко прошла в Госдуме РФ в преддверии «правительственного часа» на тему госполитики в сфере охраны здоровья. В обсуждении принял участие депутат Госдумы от Татарстана, председатель думского комитета по контролю Олег Морозов.

В своем выступлении Мурашко остановился на кадровом вопросе. Министр сообщил, что госполитика в этой сфере направлена на увеличение набора студентов, а также привлечение специалистов через механизмы программы «Земский доктор».

В свою очередь Морозов напомнил, что в Нижнекамске Комитет по контролю совместно с Комитетом по охране здоровья провели «круглый стол», посвященный проблемам кадрового обеспечения и закрепления кадров в сфере здравоохранения.

«Нижнекамск – прекрасный пример крупного промышленного центра, который готов предоставлять жилье и соцподдержку молодым специалистам-медикам. При этом здравоохранение в городе укомплектовано кадрами только на 52%. Пока не видим сдвига, и это огромная проблема. Необходимо организовать совместную работу с министерством, чтобы эффективно и своевременно решить эту проблему и помочь нашим регионам», – сказал Морозов.

Подводя итоги, глава Комитета Госдумы по контролю еще раз отметил, что «проблема кадров в здравоохранении – проблема номер один». Морозов предложил сформировать рабочую группу для анализа целевых показателей Федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».