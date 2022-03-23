Олег Морозов: «Необходимо увязать тарифы на энергоресурсы с антикризисной политикой»

Финансово-экономическое состояние топливно-энергетического комплекса имеет решающее значение для отечественной экономики. В условиях беспрецедентного внешнего давления значение ТЭК для экономики повышается вдвойне. Такое мнение озвучил председатель Комитета Госдумы РФ по контролю, депутат от Татарстана Олег Морозов.

«ТЭК удерживал цены в пределах годовой инфляции. Но она у нас сегодня, по данным Росстата, 2 процента в неделю! Если это будет предельным индикатором, то цены улетят в космос», – выразил опасение Морозов, выступив в нижней палате парламента.

Парламентарий отметил, что в России необходимо увязать тарифы на энергоресурсы с антикризисной политикой, выполнением социальных обязательств государства, а также рассмотреть вопрос о стоимости электроэнергии для сельхозпроизводителей.

«В ряде субъектов федерации тарифы для сельхозпроизводителей в 1,5–2 раза выше, чем для промышленных предприятий! Также необходимо продумать гибкую ценовую политику для сезонных полевых работ, так как мелкооптовые цены на летнее дизтопливо на 10 марта 2022 года уже на 16 процентов выше прошлогодних», – предложил Морозов.

В Госдуме РФ 23 марта прошел правительственный час с участием вице-премьера РФ Александра Новака, посвященный развитию топливно-энергетического комплекса. Содокладчиком выступил председатель Комитета по контролю Олег Морозов.