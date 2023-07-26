Олег Морозов назвал защиту интересов РТ одним из приоритетов на «правительственных часах»

Фото: пресс-служба Олега Морозова

Защита интересов Татарстана является одним из приоритетов при подготовке «правительственных часов» в Государственной Думе. Об этом заявил представляющий республику в нижней палате парламента Олег Морозов, председатель Комитета ГД по контролю, сообщает пресс-служба депутата.

Именно возглавляемый Морозовым комитет обеспечивает всю систему взаимодействия между нижней палатой Федерального Собрания и Правительством РФ в рамках «правительственных часов».

«Смысл <…> не в том, что парламент просто заслушивает выступление профильного министра или вице-премьера, а в реализации важнейшей контрольной функции — подготовке и принятия постановления палаты по результатам „правчаса“. <…> Это главный инструмент контроля за министерствами и ведомствами, потому что там прописываются все контрольные, узловые вопросы той или иной сферы. И когда к нам в следующий раз приходит правительственный чиновник, мы имеем все возможности спросить, что за это время было сделано», — объяснил депутат.

«<…> мне как депутату от Татарстана Раисом РТ Рустамом Миннихановым было поручено организовать работу по формированию и рассмотрению предложений от татарстанских органов власти с тем, чтобы позиции республики были учтены в постановлениях по итогам „правчасов“. Мы впервые отработали такой формат взаимодействия „Федеральный центр (Правительство РФ) — Государственная Дума — Татарстан“ в рамках „правительственного часа“. И хочу сказать, что он показал эффективность», — пояснил политик.

По его словам, ряд законодательных решений, касающихся интересов республики, действительно нашли отражение в законах, принятых за завершившуюся сессию. Например, это закон об исламском банкинге. Часть вопросов и предложений, полученных от Татарстана в рамках подготовки к «правчасам», затрагивала развитие конкретных отраслей и предприятий.

Так, в рамках подготовки к «правчасу» с участием министра энергетики РФ Николая Шульгинова были успешно решены вопросы функционирования электроэнергетической отрасли республики, а также согласованы решения по реализации мероприятий, направленных на поддержание и финансирование генерирующих мощностей в Татарстане, добавил Морозов.

Среди других новшеств этой сессии депутат отметил участие в рассмотрении «правительственных часов» на заседании Думы представителей законодательных органов всех субъектов Российской Федерации.

«Это сделано для повышения качества не только парламентской работы, но и для организации эффективного взаимодействия всех уровней власти, включая институты законодательной власти регионов. Усиление региональной составляющей, на мой взгляд, является позитивным фактором, способствующим выработке консолидированной позиции федерального центра и регионов России по целому ряду вопросов», — убежден Олег Морозов.