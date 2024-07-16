Олег Морозов на встрече в Казани: В политике предателей в разведку не зовут

Депутат Госдумы Олег Морозов встретился сегодня в Казани с участниками республиканского проекта «ПолитЗавод». Активисты смогли задать интересующие вопросы, получить советы и рекомендации по работе в политической сфере. Встречу организовало региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«Для политика опыт – один из важнейших инструментов работы. Конечно, это важно для любой профессии, но для политика особенно. Потому что политический опыт – это то, что нарабатываешь всю жизнь и очень активно применяешь в практике. А без опыта наделаешь много ошибок. Опыт из книги, учебника не получишь. Это то, что ты потрогаешь руками», – заявил председатель Комитета Госдумы по контролю.

По его словам, важные качества для политика – порядочность, честность в отношениях с людьми, в том числе с оппонентами. «Политика – это такая тонкая вещь. В политике, если ты когда-то кого-то предал, у тебя на лбу будет написано, что ты – предатель. И тебя уже в разведку не позовут. Если ты врешь в политике, особенно населению, – не простят», – подчеркнул парламентарий.

Морозов убежден, что люди, работающие в этой сфере, должны обладать мастерством политического компромисса.

«Когда я оценил свой политический путь в парламенте, понял, что в политике есть несколько железных правил. И одно из важных – знать, с какой целью ты пошел в политический бой. Проиграть и уйти с побитым носом или все-таки выиграть? Для чего ты ввязываешься в “драку”, если она неизбежна? Любой политический конфликт с оппонентом должен предполагать, что на выходе будет какой-то результат. Если ты каждую политическую схватку, диалог проигрываешь, тогда вопрос: ты чем занимаешься, где твоя эффективность как политика?» – сказал он.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Депутат отметил, что всегда старается договориться с оппонентом до тех пор, пока это возможно. «Это мой принцип. Я всегда выслушиваю аргументы оппонента. Я никогда не отбрасываю его сразу. Я всегда думаю, почему он занимает такую позицию. Надо его понять. Я всегда начинаю с ним диалог, пытаюсь договориться, найти компромисс там, где это возможно», – пояснил он.

По мнению депутата, «”драка” – это последнее дело для политика, это тогда, когда исчерпал все другие возможности».

«Моя долгая жизнь в политике, может быть, потому и состоялась, что я всегда пытался найти баланс между целью, которой надо добиться, и средствами. Если я могу добиться цели, договорившись с противником, то какие ко мне вопросы? Цель же достигнута», – заключил он.