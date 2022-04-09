Олег Морозов: митинг в Казани показывает - идея поддержки Донбасса возникла давно

Депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов прокомментировал прошедший в Казани митинг, посвященный восьмой годовщине провозглашения независимости ДНР и ЛНР. Народный избранник подчеркнул, что это мероприятие можно воспринимать, как символ.

«Состоявшийся в Казани митинг, посвященный восьмой годовщине провозглашения независимости ДНР и ЛНР, важен ещё вот с какой точки зрения: он показывает, что, вообще говоря, идея поддержки российского мира в регионах Донбасса – это идея, которая возникла уже давно», - сказал Морозов.

Организованная в Казани акция подчеркивает, что еще в 2014 году жители Донбасса захотели жить по своим законам, отметил депутат.

«По сути, специальная военная операция наших Вооружённых Сил на Украине – это и есть ответ на те вызовы, которые возникли на этой земле 8 лет назад», - сказал Морозов.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. Среди целей операции он назвал денацификацию и демилитаризацию основной части страны, а также защиту жителей ДНР и ЛНР от вторжения, которое готовил Киев.