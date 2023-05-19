Олег Морозов: «Казань и KazanForum становятся консолидирующей силой исламского мира»

Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» встал в один ряд с такими знакомыми деловыми событиями, как Петербургский и Восточный экономические форумы, а по некоторым параметрам даже превзошел их. Такое мнение озвучил председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.

«Мы видим, как Казань и KazanForum становятся новой консолидирующей силой исламского мира, плацдармом для укрепления доверия и сотрудничества Российской Федерации с мусульманскими странами. Это особенно важно, когда в современных геополитических условиях коллективный Запад всячески пытается изолировать Россию. Проведение такого масштабного форума в Казани в целях развития долгосрочных отношений на принципах партнерства и взаимоуважения со странами Востока – сильный и отрезвляющий ответ Западу. Этот ответ заключается в том, что невозможно изолировать такое многонациональное и многоконфессиональное государство, как Россия. Наоборот, в условиях внешнего давления наше Отечество демонстрирует стойкость, сплоченность и стремление к взаимовыгодному сотрудничеству с теми, кто не признает однополярный мир, кто не принимает ценности и диктат коллективного Запада. Такими странами сегодня являются в том числе наши друзья и партнеры в исламском мире. Действительно, в их лице мы получили надежных и приницпиальных союзников, с помощью и при поддержке которых Россия может уверенно преодолеть все геополитические и цивилизационные вызовы», – сказал Морозов.

Парламентарий подчеркнул, что Татарстан наработал огромный опыт проведения мероприятий международного уровня при поддержке федерального центра. «Вспомните, как блестяще провели Всемирную летнюю Универсиаду – 2013, Чемпионат мира по футболу – 2018, Международный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills и множество других мероприятий международного уровня. Напомню, в 2024 году по указу Президента России Владимира Путина Казань примет саммит БРИКС, кроме этого проведет масштабный международный турнир "Игры будущего". Все это говорит о том, что Казань уже давно стала узнаваемым мировым брендом как спортивная, деловая, технологическая столица. Теперь Казань уверенно заявляет о себе как центр притяжения, сохранения и развития исламских ценностей, играя цементирующую роль в сохрании цивилизационного кода России», – подчеркнул Морозов.