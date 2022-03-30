Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан провела образовательный семинар для членов избирательных комиссий, который посетил председатель комитета Государственной Думы России по контролю Олег Морозов.

«Избирательная система России – это живой организм. Это та совокупность законов, которая всегда проверяется практикой, потому что на территории РФ постоянно идут выборы разного уровня и постоянно появляется возможность сверять текущее законодательство с вызовами и реальностями, диктуемыми самой жизнью», – заявил Морозов участникам семинара.

Он отметил превосходную реакцию и четкую слаженность избирательного законодательства во время ситуации, возникшей из-за пандемии. По его словам, в законодательство были внесены такие поправки, которые помогли поддержать возможность каждого гражданина страны отдать свой голос и поучаствовать в формировании органов власти.

«Законодательство заточено на две вещи: соединиться с реальной практикой и дать возможность каждому гражданину использовать избирательное законодательство, для того чтобы участвовать в политической жизни страны и быть уверенным, что его голос отдан и честно подсчитан», – подчеркнул Морозов.

Избирательный процесс постоянно развивается, вместе с этим меняется и избирательное законодательство, повышаются требования к организаторам выборов, отметил Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Андрей Кондратьев.

«Избирательная система требует постоянного профессионального обучения всего кадрового состава избирательных комиссий. За эти годы избирательная система не раз подтверждала свой динамизм и свою открытость. Она всегда под воздействием всех общественно-политических событий в стране», – сообщил он.