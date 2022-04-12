Олег Морозов: Инвестиции в промышленность повысят конкурентоспособность Татарстана

Правительство РФ направит более 3,7 млрд рублей на модернизацию промпредприятий в регионах России. Более 55,3 млн рублей из этой суммы получит Татарстан, что повысит конкурентоспособность экономики республики. Такое мнение озвучил председатель комитета Госдумы РФ по контролю, депутат от Татарстана Олег Морозов.

«Тот факт, что эти средства выдаются при наличии двух обязательных условий – это новые рабочие места и обязательное софинансирование со стороны частного бизнеса, – говорит о том, что Правительство и дальше продолжит оказывать финансовую поддержку тем регионам, которые готовы выполнить эти условия. Безусловно, данные антикризисные инвестиционные меры станут важным подспорьем для промышленных предприятий Татарстана в сложных экономических условиях. Данный пакет мер позволит татарстанским предприятиям снизить затраты на обновление производственных мощностей, поддержать инвестиционную активность хозяйствующих субъектов, а также повысить конкурентоспособность экономики Республики Татарстан в целом», – сказал Морозов.

Он отметил, что сегодня в стране реализуются антикризисный пакет решений, которые приняты Правительством РФ в связи с санкционной политикой недружественных стран. Одним из элементов этого решения является выделение дополнительных средств на инвестиционные проекты, связанные с модернизацией промышленных предприятий.