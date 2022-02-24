Олег Морозов: «Иного выбора сохранить безопасность западных рубежей у России не было»

Военная операция на Украине приведет к переустройству мира на принципах, где не учитывать интересы России больше не получится. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы ФС РФ от Татарстана, председатель думского Комитета по контролю Олег Морозов.

«Запад не хотел говорить с Россией, когда она формулировала свои предложения на бумаге. Теперь эти предложения будут сформулированы прямо на земле и политических картах», — сказал Морозов.

По его мнению, действия России на Украине нужно рассматривать как миротворческую операцию и принуждение агрессора к миру.

«Иного выбора сохранить мир и безопасность наших западных рубежей у России не было. Все попытки реализовать политическими инструментами Минские соглашения были торпедированы западными патронами Киева. Очевидно, что киевский режим не обладает необходимым мобилизационным и военным ресурсом, чтобы противостоять России и народной милиции республик Донбасса. Политическая карта Украины, а значит, и Европы в ближайшие дни изменится так, что Западу придется задуматься о новой архитектуре мировой безопасности в новых геополитических условиях», — уверен парламентарий.

По словам Олега Морозова, миротворческая операция на Украине станет побуждающим фактором к новым переговорам о глобальной безопасности.