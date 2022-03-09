Олег Морозов: «Есть яркие примеры, когда цены растут абсолютно необоснованно»

Комитет по контролю Госдумы РФ внес проект постановления о приглашении на пленарное заседание 10 марта руководителя ФАС Максима Шаскольского. Ему предложено выступить с информацией о мерах, которые принимаются в России для сдерживания роста цен. Об этом сообщил глава комитета, депутат от Татарстана Олег Морозов.

«Рост цен имеет две основные причины. Первая – экономическая, связанная с разрывом некоторых экспортно-импортных цепочек, и с этим нужно бороться экономическими методами. Однако есть рост цен, который невозможно объяснить ничем иным, кроме как сговором производителей, осознанным стремлением нажиться на кошельках наших граждан. Это касается роста цен на ряд продовольственных товаров, которые производятся в России», – сказал Морозов.

Председатель думского комитета привел в пример рост цен на питьевую минеральную воду, которая добывается и разливается в России. Производство этого товара не имеет сложных логистических цепочек с зарубежными производителями. Это же относится и к целому ряду стройматериалов.

«Все это яркий пример того, когда цены растут абсолютно необоснованно, бесконтрольно и без соответствующей реакции Правительства РФ. Вот поэтому Государственная Дума намерена поставить этот вопрос очень жестко перед Правительством, которое как раз и должно сейчас задействовать эффективные административные, финансово-экономические инструменты. При определенных условиях административные взыскания могут плавно перерасти в уголовные, если речь идет действительно о сговоре и стремлении грабить наших граждан. Тем более в условиях сегодняшнего очень непростого политического дня. Вот об этом мы будем говорить с Правительством РФ», – подчеркнул Олег Морозов.